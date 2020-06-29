〈陸股盤後〉美股疲弱、證券業利空籠罩 A股三指齊收黑

美股在端午長假期間跌多漲少，再加上證券類股重挫，拖累陸股週一 (29 日) 在開低後震盪下滑，市場傳出中國證監會計劃向銀行業發放證券執照，初步規劃將從前幾大商業銀行中選擇至少兩家試辦，證券類股應聲下挫。

除證券股外，盤面上保險、旅遊酒店、傳媒、軟體服務、鋼鐵、石油、煤炭等也呈現下跌，醫療、玻璃陶瓷、農藥、食品飲料、農牧飼漁、醫藥、黃金等則逆勢收高。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤下跌 0.61%，收報 2961.52 點；深證成指下跌 0.52%，收報 11752.36 點；創業板指下跌 0.42%，收報 2372.54 點，週一 (29 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 7163 億元，與上週三成交量相當，小幅下滑人民幣 100 億元。

北向資金進出方面，週一 (29 日) 北向資金共賣超人民幣 14.47 億元，其中滬股通賣超人民幣 14.63 億元，深股通買超人民幣 0.16 億元。

產業消息

傳中國證監會將開放銀行業進入證券經紀業務，第一步將允許商業銀行承銷交易所債券，銀行類股走揚，工商銀行上漲 0.6%。而證券類股則因競爭壓力擴大，股價紛紛走弱，中銀證券大跌 6%、海通證券大跌 4.8%、廣發證券大跌 3.4%、國泰君安下挫 2.4%、中國銀河下滑 2.3%。

騰訊召開 2020 年度遊戲發表會，會中意外沒有提到雲端遊戲布局，導致雲端遊戲概念股重挫，順網科技跌停，號百控股大跌 9.9%、盛天網絡大跌 8.9%、惠程科技大跌 6.8%。

法人觀點

銀河證券指出，7 月份 A 股將面臨今年第二高的解禁潮，再加上財報季可能引發企業業績不如預期風險，短期市場不確定性高，指數有回檔的可能性。而在產業推薦上看好生技產業如疫苗、創新藥、醫療服務和醫療器械，同時新能源汽車、鋰電產業、黃金等類股也值得留意。

中國中信證券則認為，目前中國經濟基本面正在好轉，預估 6 月份經濟數據公布前後週期性和金融類股有機會出現補漲，但這效應只是暫時性，今年主流類股群仍是未來資金追逐焦點。

國泰君安指出，A 股休市期間歐美股市走弱，即使中概股相對抗跌，但 A 股短期仍存在回檔修正壓力，而海外防疫情況不樂觀、寬鬆政策效應漸消退，再加上 A 股將面臨供給端的壓力，且交易結構惡化等，這些風險需要特別留意。