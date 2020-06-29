【馮冠華專欄】估計今天恆指屠牛後或現支持

6 月 29 日推介 - 聯想集團（992）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五受壓，指數以 24698 點開出，下跌 84 點；之後跌幅曾收窄至 25 點，高見 24757 點，但在道指期貨低走的影響下，跌幅又慢慢増大，午後最差時曾見 24538 點，下跌 244 點，最終以 24550 點收盤，下跌 232 點。成交金額按日下跌約 17% 至 961 億。港股通南向及滬深股通北向均關閉。藍籌 6 升 42 跌 2 持平。

板塊方面，半導體、物管、醫藥及生物科技 B 股表現較好。做空方面，比率回升至 13.7%。牛熊證街貨最新比例為 51:49，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 48:52。重貨區方面，熊證下移至 25100-25149，牛證上移至 24450-24499。恆指夜期報 24419 點，下跌 87 點，低水 131 點。港股 ADR 下跌 167 點，相當於恆指 24381 點。

簡評：在 A 股休市的情況下，港股上週五的走勢，基本上是跟隨道指期貨上落，最終二百多點的下跌，可視作追回假期時美股的表現，盤中恆指能穩守 10 天綫，走勢上不算太壞；但藍籌升跌比例仍然不討好，強勢板塊及個股仍只是熟口熟面的那一群，短線甚為超買，如半導體雙雄、金山軟件（3888）等，資金全無跡象流向低殘的板塊，整體市場走向亦甚不健康。大市成交金額不足千億，是自 5 月 12 日來首次，也突顯了市場上週五的觀望態度。做空比率回升，但也不屬於高水平，牛熊街貨最新分佈顯示，牛證重貨區大幅上移至約十天線位置，並較貼近現貨價，恆指向下屠牛誘因增大，不可不防。

不知是否巧合，涉及回歸 A 股和分拆業務上市的公司，大部分股價在上週五的表現均不俗。中芯國際（981）不用多説，吉利（175）、 石藥集團（1093）甚至中金公司（3908）也能逆市上漲，筆者認為這三者，短期仍有留意價值。早前曾猜測有機會回歸 A 股的公司，在股價走勢上，聯想集團（992）連升八個交易日，甚有山雨欲來之感，可小注投機進場。合景泰富（1813）和雅居樂（3383）分拆物管業務的消息令股價在上週五造好，可留意收盤後公佈分拆消息的佳源國際 (02768)。

美股上週五又再急跌，筆者認為主因是聯準會限制銀行派發股息及禁止三季度回購股票，重磅金融股急瀉（如高盛集團友富國銀行均重挫超 6%）；另外，因種族歧視問題，多間跨國大企業（最新是可口可樂及聯合利華）宣布暫停在全球社群媒體平台上投放廣告，理由是這些平台上存在仇恨言論及極端化的政治。臉書和推特等依賴廣告收入為主的科技股重挫，令市場避險升溫；疫情和耐克的不濟業績是雪上加霜而已。

或許消息是美國本土公司的自身問題，恆指夜期和 ADR 的跌幅並未如美股般大。注意今天是六月期指結算日，至上週五為止，恆指在六月累升近千六點，經驗告之，在指數明顯上升的月份，期指操作上，極可能會維持相對高位結算轉倉；另外需留意 A 股復市後的走勢，以及重開的滬深港通南北向資金流。昨天公佈的五月規模以上工業企業利潤數據不俗，或對中港股市今天的表現有利。

今天另一市場焦點，會是兩隻醫療相關股，康基醫療（09997）及海吉亞醫療（06078）的首掛表現。兩者在上週五的暗盤表現強勁，市場資金泛濫而板塊又是當頭起，同類而上市的公司又不斷破頂，如用基本因素來做評估，跟本上是難以接受，情況有如香港的樓價，（長實及港鐵合作發展的項目，在現今香港的市況，週末也賣過滿堂紅！熱情也難理桂山島為港人建屋的傳聞）資產價值被大量印鈔扭曲，全統的分析，看似越來越不合時世了。

2）美國國務卿蓬佩奧上週五表示，華府將會對有份損害香港高度自治的一些現任及前任中共官員實施簽證限制，但無透露哪些人會受影響。蓬佩奧發表聲明稱，川普曾經承諾要懲罰剝奪香港自由的中共官員，華府因此採取行動。蓬佩奧說，會向被認為有責任或合謀破壞高度自治，或打壓人權與基本權利的前任及現任中共官員，實施簽證限制，有關措施亦可能適用於涉事官員的家屬。（經濟日報）

3）中國規模以上工業企業利潤回復增長，國家統計局週日公布，5 月規模以上工業企業利潤 5655.6 億元（人民幣，下同），按年增長 1.1%。4 月時為按年下跌 3.7%。今年首 5 月，全國規模以上工業企業利潤總額 2.379 萬億元，按年下跌 2.3%，跌幅比首 4 月份收窄 1.1 個百分點。在 41 個工業大類行業中，26 個行業利潤總額按年增加，15 個行業減少。其中石油和天然氣開採業利潤按年增長 24%；汽車製造業下降 27.2%；石油、煤炭及其他燃料加工業下降 51.3%。（信報）

4）美股上週五市況總結：美國的新冠肺炎單日新增個案數字創新高，銀行業的壓力測試結果又未如理想，加上體育用品巨擘 Nike 業績欠佳，美股三大數低開低走，當中道指下跌 730 點或 2.84%，標指及納指則分別下跌 2.42% 及 2.59%。十年期債息回落至 0.64%。美滙指數回升至 97.5。紐約期油在 38.16 美元。恐慌指數 VIX 回升至 34.73，黃金上升至 1784.8 美元。

5）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：佳源國際（02768）公布，建議分拆佳源服務於主板獨立上市，並已向聯交所遞交上市申請。

騰訊（00700）即將推出的重磅手遊《地下城與勇士》（Dungeon and Fighter， DNF）確定於 8 月 12 日上線。《地下城與勇士》是由南韓遊戲公司 NEOPLE 開發的免費角色扮演 2D 遊戲，2005 年在韓國正式發布，中國地區則由騰訊 2008 年起代理發行。DNF 特色在於捲軸式橫版格鬥，上線多年依然不斷吸引新玩家，並刷新電腦遊戲最高同時在線人數（PCU），2012 年 DNF 曾經有 300 萬玩家同時在線，2016 年 DNF 的 PCU 突破 500 萬，刷新格鬥網游的最高在線記錄。根據騰訊在 2018 年的遊戲開發者大會上公佈數據，DNF 國內累計註冊用戶達 3 億，3 年活躍用戶年均增長 7%，收入平均增長 38%。另據媒體報道，DNF 在全球的遊戲註冊用戶達 6 至 7 億。

6）新股訊息（信報）：醫療器械公司康基醫療 (09997) 及內地腫瘤醫療集團海吉亞醫療 (06078) 今天掛牌，康基醫療上週五暗盤收報 26.05 元，升 12.17 元或 87.68%。海吉亞醫療暗盤價收報 23.5 元，升 5 元或 27.03%。

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