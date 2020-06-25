美5月耐久品訂單大增15.8% 創2014年來最大增幅

據《彭博》報導，美國商務部於週四 (25 日) 公布 5 月份耐久品訂單月增率，報 15.8%，創下自 2014 年 7 月以來最大的單月增幅，顯示受惠於世界各國經濟重啟，促使商品及設備的需求回溫。

受到新冠疫情 (COVID-19) 的衝擊，導致製造業供應鏈受到阻斷，美國耐久品訂單於 4 月份下滑了 18.1%，但隨著封鎖措施的放寬，製造業景氣亦逐漸復甦。5 月份耐久品訂單大增 15.8%，高於市場預估值 10.5%。

美國耐久品訂單金額、月增率 (圖：Bloomberg)

5 月份耐久品訂單的總金額為 1944 億美元，仍遠低於 3 個月前的規模，顯示仍需要一段較長的時間，景氣才得以復甦至疫情前的水準。

不含飛機的非國防核心資本財訂單於 5 月份增長 2.3%，高於市場預估值的兩倍。非國防核心資本財訂單通常被用來預測企業的投資計劃，該指標於 4 月份下跌了 6.5%。

另外，交通運輸設備訂單在 4 月衰退了 48.6% 後，於 5 月份攀升了 81%，其中有 27.5% 是來自於汽車及零件的訂單增長。

由於疫情導致航空旅遊需求萎縮，商用飛機的訂單金額在 4 月份縮減 86 億美元，隨著旅客人數開始回升，商用飛機訂單金額於 5 月增加了 31 億美元。包含飛機的非國防核心資本財訂單於 5 月份增長 27.1%。波音 (BA-US) 於 4 月份訂單掛零之後，於 5 月份接獲了 9 架飛機訂單。

此外，政府在計算 GDP 增長率時，包含了核心資本財運輸的增長，該指標在 4 月份下滑了 6.2% 後，於 5 月份增長 1.8%。

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