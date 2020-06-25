佛州疫情惡化 逾7000人網上連署：拜託！迪士尼下個月不要開放

由於佛州新冠疫情復燃，超過 7000 人在網上連署請願，敦促迪士尼 (DIS-US) 和地方政府重新考慮下個月重啟「迪士尼世界」主題樂園一事。

請願書週日張貼在 MoveOn.org 上，其內容提到「病毒尚未遠離，不幸的本州疫情還惡化了。讓我們的主題樂園維持關閉直到確診病例穩定下降，這樣才能確保我們的顧客、員工與其家人安全。重啟主題樂園只會讓我們的顧客、員工與其家人置於接觸 COVID-19 更高風險之中。」

迪士尼則以聲明稿回應，公司相當重視員工與顧客的安全與健康，「目前正根據公共衛生專家的指導，並與工會就廣泛的健康和安全規程進行積極對話，按著分階段重啟的計畫向前邁進。」

迪士尼週三下跌 3.9%，收 112.07 美元，市值約 2022 億美元。

雖然目前請願人數超過 7000 人，但很難確定簽署人是否為華特迪士尼公司的雇員，也不清楚該請願書是否有工會在背後支持。該請願書並未提及是否與僱員工會有任何隸屬關係。

華特迪士尼世界工會 Local 362 的代表拒絕發表評論。

迪士尼主題樂園聘有約 7 萬名員工，目前預期 7 月 11 日啟動分階段開放計畫，首批開放的是魔術王國和動物王國，接著預定 7 月 15 日重新開放好萊塢影城和 Epcot。

競爭對手奧蘭多環球影城已經重新開放，但遊客似乎反應冷淡，由於奧蘭多旅遊人潮尚未回升，奧蘭多環球影城週二進行裁員，人數不明。

環球影城聲明，「我們已經採取了重要步驟，例如調整預算、減薪和無薪假等措施，但近期我們做了更艱困的決定，裁減主題樂園多個地點和事業單位的人力，這並非輕易做出的決定，但為了要做好準備迎接未來，這是必要之惡。」