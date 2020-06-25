美新冠疫情惡化！佛州單日確診人數陡增5.3% 確診率竄至15.91%

美國佛州衛生部公布，新冠病例一夜內激增 5.3% 或 5508 起，全州病例達 109014 人，超越了週六創下單日新增 4049 起病例的記錄。

此外，確診率 (測試結果陽性的百分比) 也在上升，這意味確診人數激增不是因為擴大測試造成的，佛州報告指出，週三確診率自前一日的 10.82% 上升至 15.91%。

佛州週三也公布新增 44 起新冠死亡病例，使該州因新冠病毒而死亡的人數達 3281 人。

除了佛州，其他如德州、亞利桑那州、加州等，每日新增病例數也在上升。週二白宮健康顧問 Anthony Fauci 向國會議員表示，幾個州確診人數上升的情形「令人不安」。

佛州確診病患年齡也在下降，根據週三公布的數據，確診病患平均年齡為 33 歲，較 3 月時確診病患平均 65 歲以上的年齡層下降許多。然而，共和黨州長 Ron DeSantis 則認為，確診病患平均年齡下降是該州戮力保障老年人等最脆弱族群已見成效的證據。

Fauci 警告，科學家發現年輕人感染新冠病毒的併發症越來越多。

針對是否重啟封鎖關閉措施，Fauci 週二表示，「佛州、亞利桑那州和德州有『嚴重問題』，雖然現在不是真的必須再次關閉封鎖，但官員可能得考慮更積極的干預，以抑制病毒傳播。」

特定州旅客將遭隔離 2 週

紐約、紐澤西和康涅狄格州官員表示，由於部分州的新冠病例持續增加，他們將對來自特定州的旅客實施為期 2 週的隔離政策。

紐約州州長庫莫 (Andrew Cuomo) 表示，截至週三，該命令適用於來自阿拉巴馬州、阿肯色州、亞利桑那州、佛羅里達州，北卡羅來納州、南卡羅來納州、華盛頓州、猶他州和德克薩斯州的旅客

航空股重挫

上述消息發布後，航空股重挫。聯合航空 (UAL-US) 在紐澤西設有樞紐，達美航空(DAL-US) 是紐約機場大型航空公司，週三分別下跌 8.34% 和 7.76%。