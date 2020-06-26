〈Q3產業景氣展望〉需求升溫且無新產能開出 PCB產業展望正向

第三季均為 PCB 業旺季，包括 ABF 載板等仍供不應求，加上蘋果新手機的 EMS 廠積極備料，將帶動第三季業績好光景，且今年 PCB 大廠並沒有新產能開出，各家業績可望平穩向上。

PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 董事長焦佑衡指出，目前市場並沒有需求一下子轉弱的現象，第三季接單持穩，尤以 7 月最強，第四季景氣因市場仍在觀望，能否持續好轉取決於疫情。

焦佑衡指出，PCB 市場而言，新冠肺炎疫情對手機及汽車板的需求影響最大，瀚宇博在手機板未著墨，汽車板也並沒有投入太大資源，受影響程度不大，第三季瀚宇博還有遊戲機板出貨，汽車板則可見到需求回升。

健鼎 (3044-TW) 主管指出，第三季因工作天數足夠，將帶動產業業績向上，目前來看，健鼎營收今年將是谷底，第二季營收大於首季，第三季營收也將優於第二季。

華通 (2313-TW) 6 月開始生產供應美系客戶手機電源管理軟硬結合板，對於手機主板也將在 7 月正式下料生產，對第三季看法不悲觀。

不過，華通董事長吳健則認為，今年下半年市場仍存相當多變數，今年年初疫情爆發後，好不容易最近疫情趨緩期望全球經濟逐漸復甦，想不到 5 月中又有新一波美中貿易戰，整體市場經濟受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等的多重因素影響，消費性電子產品的市場如手機銷售復甦速度也緩慢，對下半年傳統旺季成長力道看法較審慎。

吳健也強調，華通本身接單及應變能力在這幾年明顯提升，5G 發展趨勢促使手機往高階設計方向不變，今年華通仍會小心關注貿易戰對手機市場的衝擊。

至於欣興 (3037-TW) 第三季營運展望，預估 ABF 載板產能利用率維持高檔，由於陸系基地台設備廠商的產品設計複雜，且單價高，欣興並未調漲產品售價，而是透過增加高層數產品的比重，調整產品組合，使得平均售價增加，但第三季汽車板景氣仍在低檔。

目前，市場最熱烈討論的是燿華 (2367-TW) 第三季營收可望較第二季成長 100%。但燿華第二季營收約落在 23.5-24 億元之間，天風證券分析師郭明錤估，第三季營收將較第二季成長 100%，第 4 季將持續成長，但依目前預估，燿華第三季營收即使較第二季倍增，仍只有 48 億元，較去年同期 62.4 億元衰退 23.08%。

燿華主管表示，燿華 2020 年下半年營收是由第 2 季的「極爛」狀況走回正常。