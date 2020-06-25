〈潛力股〉統振迎歐美解封帶動業績再成長

統振 (6170-TW) 今年每股將配發 0.9 元股利，加上移工匯款金融科技業務創造的盈餘效益貢獻逐月成長，且全球疫情帶動自行車產業迎風向上，統振生產的電動自行車電池將搭上另一成長商機，下半年營運可期。

統振今年首季稅後純益 2593 萬元，年增 1.52 倍，每股純益 0.3 元，每股純益連 3 季站穩 0.3 元以上，

統振去年獲利及股利都創 8 年來新高，目前仍含息 0.9 元待除，在短期均線糾結之下，有助股價在 17.8 元附近形成有力支撐，以統振 6 月 24 日收盤價 18.05 元計算，殖利率近 5%，6 月以來維持平台整理，待量能再向上突破。

統振深耕已久能源業務部門，均在去年轉虧為盈，目前電池業務出貨平穩，封裝產能也充足，銷歐電動自行車電池組以外，考量開發 5G 電信基地台、電動滑板車及儲能系統鋰電池組，也開始配合 5G 題材的概念。

自行車方面，巨大 (9921-TW) 5 月營收以 70.85 億元創新高，可望帶動全年營收再創新高，顯示自行車產業長多訊號已浮現，不排除挑戰 2012-2014 年景氣高峰；後續電動自行車買氣更將進一步帶動零組件業營運回溫，統振將成受惠股之一。

自行車供應鏈業者看好，因歐美封城解禁，加上各國政府補助推升買氣，4 、5 月基本款自行車庫存大幅去化，緊接解禁將帶來業績成長，整車進口補庫存動能回升中，產品將由基本款 1000 美元車款，向上進一步提升到中、高階自行車及電動自行車；而在歐、美當地組裝廠也因工廠逐步復工、銷售體系恢復營業，組裝車包括鏈條、電動自行車電池等零組件需求將回溫。

統振電動自行車銷歐業務，在新冠肺炎疫情期間，遭遇歐洲當地組裝、銷售通路體系封城影響，但 4 、5 月仍維持每月約 8000 萬元的平穩營收，隨著歐洲市場電動自行車成長趨勢確立，加上歐美封城解禁，各國政府補助推升買氣，下半年業務高成長可期。

此外，內需市場上，統振也是台灣疫情緩和的解封受惠股，主要業務之一的移工電話卡銷售，因疫情期間移民避免外出，以居家使用 WiFi 分享網路為主，造成電話卡銷售下滑，在台灣 6 月 7 日起開始放寬防疫措施後，可望因移工外出活動量的增加，帶動業務量大幅回升。