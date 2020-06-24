研華取得華電網一席董事 深化5G、智慧城市合作

電信整合系統服務商華電網 (6163-TW) 今 (24) 日召開股東會，會中補選一席董事，由工業電腦大廠研華 (2395-TW) 全資子公司研華投資取得，加強未來在 5G、智慧城市等業務合作。

研華先前透過集中市場、參與私募現增的方式，取得華電網 2 成股權，而先前華電網的法人董事陸台投資也在 4 月下旬也因業務規畫考量而辭任，遺缺也在今日股東會補選後，由研華投資補上，代表人則由研華投資專案副理黃子哲出任。

據了解，雙方將攜手合作應用 5G 的技術在安全監控、人工智慧及智慧城市等領域，實現 5G 的創新應用商機，其中在智慧城市物聯網領域，形成平台供應商與系統整合商之上下游協同共創 (Co-Creation) 模式，同時也將進行共同行銷，落實 WISE-PaaS 和 SRP(Solution Ready Platform) 解決方案之銷售。

華電網表示，未來物聯網、資通訊科技及行動化市場多元發展趨勢，也將持續朝向電信應用整合服務、資通訊應用整合服務、數位媒體整合服務 (IPTV)、資安應用及智慧城控整合服務等五大方向發展，逐漸轉型到加值應用創新整合服務公司。

除了補選董事外，華電網股東會中也承認去年財報，以及通過每股配發 0.4 元現金股利。