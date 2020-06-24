資金行情熱 5月證券劃撥存款、活期存款餘額雙創高

台灣央行今 (22) 日公布 5 月金融情況，由於本國自然人活期儲蓄存款成長，M1B 年增率上升至 7.81%，而外資淨匯出的影響下，M2 年增率則下降為 4.18%，兩者走勢續呈市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型，同時，散戶指標「證券劃撥餘額」、「活期性存款」均創高，央行指出，金融體系資金相當充裕。

央行說明，由於目前利率處歷史低點，民眾定存到期後會先停在活期存款，再進行資金配置，尤其近來股市活絡，使定存戶到期暫時停泊資金在活期儲蓄存款，而銀行推高利數位帳戶，也吸引資金駐足。

央行統計，5 月活期性存款達 17.69 兆元，月增 2492 億元、年增 1.53 兆元，續創新高，活期存款年增率 9.5%，則創 2011 年 3 月來相對高點。

5 月證券劃撥餘額來到 2.32 兆元，月增 521 億元，續創新高，反映股市成交值增加以及股價指數較上月上升，央行指出，本國自然人 5 月在集中市場交易占比達 63.4%，僅較上月下滑 0.2 個百分點，「其實還是蠻高」，而外資占比從上月的 25.2% 回升至 26.3%，也有部分挹注。

另一方面，央行統計 5 月外資淨匯出 33.93 億美元，比起 4 月淨匯出 4.28 億美元多，使 M2 成長年增率下滑。

累計前 5 月 M1B 和 M2 平均年增率，分別為 7.39%、4.35%。

截至 5 月底，M1B 水位達 19.78 兆元，較上月續增 1493 億元，M2 水位則有 47.12 兆元，月增 1296 億元。