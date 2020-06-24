〈宏碁展望〉爆發性需求正發生 仍有1/3需求無法滿足

品牌大廠宏碁 (2353-TW)23 日推出一系列新品，展望下半年，共同營運長高樹國表示，爆發性需求第 2 季已陸續發生，共同營運長黃資婷則指出，商用、消費產品需求暢旺，目前仍有 1/3 需求無法滿足，且零組件供給吃緊，將與供應鏈密切因應。

高樹國表示，市場預期的爆發性需求第 2 季已開始發生，目前通路庫存水位偏低，零組件供應鏈狀況也吃緊，主要是需求大於供給，加上部分廠商仍在疫情復原階段，仍看好電競、教育 Chromebook、輕薄產品的長期趨勢不變。

至於疫情、零組件吃緊狀態是否衝擊新品上市時間，高樹國認為，目前都照計畫進行、不會改變，且初期新品量不高，影響有限。

宏碁也推出第三個筆電子品牌 Enduro，瞄準強固型電腦市場，據了解內部規劃近一年，疫情讓許多人工作必須帶著筆電移動，加上直播主興起，讓宏碁加速提出 Enduro 子品牌，至於短期目標，高樹國表示，未設定明確目標，但強固型市場極具發展潛力。

行銷策略方面，黃資婷表示，疫情助推下，未來行銷策略將朝線上線下同步發展，近期也發現線上活動觀看人數超越實體活動，而線上下單也可望導入實體店面取貨，宏碁也正朝互動、雙向溝通方向，提升用戶體驗。