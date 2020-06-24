疫情趨緩 5月三大產業營業氣候連袂彈升

台灣經濟研究院今 (24) 日公布 5 月營業氣候測驗點調查，製造業、服務業和營建業同步走升，分別來到 85.73 點、89.68 點和 94.26 點，上揚 4.22 點、6.87 點和 9.99 點，其中，製造業和營建業結束連 4 月下滑態勢，轉為上揚，而服務業呈連 2 月上揚。

台經院指出，受惠全球各國逐步解除防疫封鎖管制，先前因疫情而遞延的訂單開始回籠，使鋼鐵基本工業、化學工業、成衣及服飾業等傳統產業看壞當月景氣看法的比例，較上月明顯下滑。

製造業調查方面，認為 5 月景氣「好」的廠商比率為 22.5%，較上月增加 1.8 個百分點，「壞」的比率為 37.9%，月減 15.2 個百分點，其中，金屬製品業、紡織業、紙業和化學工業看壞當月景氣的比例仍超過一半，不過，看壞比例已明顯改善。

而對未來半年看法，製造業看好廠商月增 15.1 個百分點至 38.1%，看壞比率減少 14.5 個百分點至 22.0%，其中，有超過一半以上的橡塑膠製品業和鋼鐵基本工業看好，又以權重較大的電子機械業與化學工業看好比例較高。

服務業方面，受惠國內防疫得宜、政府陸續放寬社交活動，使民眾外出用餐和旅遊意願逐步回升，有超過 80% 以上的餐旅業者看好當月景氣，且零售業者看壞當月景氣的比例明顯下滑。

服務業對當 (5) 月景氣看好比例較高者是餐旅業和保險業，但超過 80% 以上的證券業仍看壞當月景氣；至於未來半年，則以證券業、保險業和運輸倉儲業看好的比例較高。

營建業方面，受惠於公部門工案量增加，且新增招標需求持續升溫，使看壞當月景氣的營造業廠商比例不到 10%，再加上營造廠商對參與公共建設的意願逐步升高，在建工程執行進度可望加快，使近 30% 的營造業廠商看好未來半年景氣表現。

房市方面，台經院指出，整體疫情造成的負面衝擊已近尾聲，有 70% 不動產業廠商看好當月景氣，對未來半年則是偏向持平。