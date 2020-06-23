〈致伸股東會〉下半年恐旺季不旺 估全年營收、獲利年減1成

聲學元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (23) 日舉行股東會，展望後市，董事長梁立省坦言，雖然筆電拉貨動能延續至第 3 季初，但聲學產品需求持續疲軟，難達去年下半年水準，今年下半年整體營運情況仍不清楚，只能走一步看一步，法人估，致伸今年全年營收、獲利年減 10%。

梁立省表示，下半年是消費性傳統旺季，但受到新冠肺炎疫情影響，終端需求仍疲弱，原本與客戶談論的新案子，也往後遞延，加上公司去年下半年接獲客戶大單，基期高，預期旺季不旺，整體市場不太明朗。

發言人林君憲補充，雖然下半年將維持逐季成長，筆電、聲學產品為主要動能，高峰仍落在第 4 季，但成長幅度難超越去年；以去年上、下半年營收比例 3:7 來看，今年將變成 4:6。

聲學部分，梁立省說，受到疫情影響，許多與客戶共同開發的新案子必須往後延，期望新案子最快明年可以亮相，並會以少量多樣的方式推出。

筆電方面，林君憲指出，今年上半年因新冠肺炎疫情，帶動筆電拉貨強勁，尤其高峰是在第 2 季，預期動能可望延續至第 3 季初，從營收比重來看，去年筆電約占 28%，估今年上半年比重拉升至 4 成以上。

梁立省表示，公司去年營收已突破 800 億元，後續將專注在提升獲利與毛利率，尤其拓展新應用技術，包括聲學與影像的結合，讓致伸不是單純代工硬體的廠商，而是能提供軟硬體解決方案的業者，並藉此帶動毛利率表現。