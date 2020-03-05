美律2月營收跌破10億元關卡 月減逾6成 寫近4年低點

美律 (2439-TW) 今 (5) 日公布 2 月營收，受到武漢肺炎疫情影響，出現缺工、缺料問題，營收跌破 10 億元關卡，僅剩 7.1 億元，創近 4 年來低點，月減 61.68%、年減 45.86%；累計前 2 月營收 25.63 億元，年減 39.41%。

美律總裁黃朝豊日前在法說會上表示，雖然中國廠區返工率提升，但最大問題在於原物料，加上材料來自中國比重高，短期雖未見缺料漲價風險，但若疫情持續，各項原物料都將有缺貨危機。

展望今年，黃朝豊表示，受疫情影響，訂單能見度仍低，充滿不確定，撇除疫情影響，仍看好長期 TWS(無線藍牙耳機) 趨勢，今年至少有 6 個新品量產，而鈕扣型電池材料缺貨方面，除第一供應商已開始擴廠，第二供應商也進入驗證階段。

美律為避開美中貿易關稅、分散生產據點，將與立訊合資 2400 萬美元 (約新台幣 7.25 億元) 赴越南設新廠，未來主要生產有線、無線等耳機產品，目前產能還在規劃中，預計今年下半年投產並開始貢獻營收。

美律去年第 4 季稅後純益 4.66 億元，季減 47.6%、年減 62.51%，每股純益 2.29 元。去年全年在業外挹注下，稅後純益 25.48 億元，年增 23.5%，每股純益 12.51 元。