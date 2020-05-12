統一超推超商首見熱吐司新品+複合店強化布局 拚本業穩成長

統一超 (2912-TW) 今 (12) 日宣布，具專利且可自動化現場調理的「熱壓吐司」歷經近半年測試後，即日起將於雙北、台南和高雄共 6 間門市開始販售，此新商品是超商業態首見，未來預計將斥資上千萬投資設備、擴大導入各縣市，同時，7-ELEVEN「冷凍旗艦店」也將觸角延伸至金門離島，為營運添新成長動能。

7-ELEVEN 作為連鎖超商龍頭，致力成為社會廚房，近年積極透過創新複合店滿足消費者差異化需求，7-ELEVEN 說明，此次研發團隊耗時 2 年打造出具有專利的「自動化熱壓吐司機」，操作以店員省力為出發點，自 3 月選在鄰近台大校區的博源門市開始測試後，一天可賣出超過 200 份，並產生與正餐、咖啡產生併買效益。

由於銷售表現不錯，7-ELEVEN 將斥資上千萬投資設備、擴大導入各縣市，第二波即日起於台北市匯陽、新北市尊爵和輔大、台南市陽光城、高雄市愛河門市等開賣熱壓吐司，後續將視商圈需求評估導入。

另一方面，統一超指出，7-ELEVEN 斥資百萬打造 3 間全新「冷凍旗艦店」，自 2 月推出以來，推升冷凍品項銷售較一般門市增加超過 1 倍，為服務離島居民，7-ELEVEN 冷凍旗艦店進軍金門，導入個人化冷凍食品、素食專區、家庭用冷凍食品、氣炸專區、台塑有機蔬菜專區和安永鮮物的水產、畜產等商品，整體品項數超過 150 種。

除了金門展店，7-ELEVEN 已陸續於雙北、桃竹、台中等地區設置冷凍旗艦店， 4- 5 月間陸續開幕，目前「冷凍旗艦店」已達 11 店，未來將視商圈需求持續展店。

統一超甫公布 4 月合併營收 189.39 億元，月減 7.83%、年減 8.45%，為連 2 月呈現衰退，並創 2017 年 12 月以來單月新低，反映菲律賓、中國等海外轉投資企業等受到新冠肺炎疫情衝擊，加上統一精工受 4 月國際油價重跌影響等因素所致。