北市三倍券首波加碼來了 敬老卡、愛心卡花3000補助3000

振興三倍券即將上路，台北市政府今 (20) 日釋出首波加碼方案，自 7 月 1 日起，持有敬老卡或愛心卡的市民可上網登錄，在 7 月 15 日三倍券正式登場後，消費滿 3000 元除了可得到中央的 2000 元，還將獲得北市府加碼的 1000 元回存，估約有 54 萬人受惠。

台北市長柯文哲表示，第一波三倍券加碼方案是針對長者和身心障礙者，持敬老卡、愛心卡嗶 3000 領 3000、回饋 100%，回饋使用並無限制，不過，若領取紙本三倍券的長者就無法享有優惠。

北市府公布領取步驟，7 月 1 日起開放上網登錄，7 月 15 日起可用敬老或愛心悠遊卡消費，累積金額滿 3000 元就會收到簡訊通知，之後就可到四大超商靠卡，領取北市加碼的 1000 元回饋金，領取期限至明年 1 月 31 日為止。

柯文哲認為，這次的振興劵其實是一個很好的社會實驗，回饋在卡證上的 1000 元不限消費項目，全國悠遊卡通路皆可使用，從市場、夜市、聯合醫院、超商、各大連鎖通路都可使用。北市府也希望藉此達到整體社會轉型為「無現金社會」的目標。

柯文哲說，若疫情在 10 月重返，這段時間要讓長者習慣這張卡，屆時有可能衛生紙、口罩要採配給制，場館實施實名制登錄，因此，北市後面會有一個台北市鄰里數位基礎建設，建立起里的 e 化系統。

至於其他族群的補助，柯文哲表示，下一波將針對高中職學生，也就是一卡一付 (悠遊付)，研擬找北一女當示範學校，要推動完全的 e 化，從家長、老師到學生，從學校推動無現金交易。