瀚宇博筆電板營收推升 今年營收可望逐季成長

疫情引發「宅經濟」發燒，PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 第二季 NB 板營收大增，帶動整季營收突破百億元大關，較今年第一季營收 86.55 億元及去年同期 108 億元成長，全年營收將逐季攀高。

瀚宇博今年第一季營收 86.55 億元，季減 21.55%，年減 8.79%；4 、5 月營收站穩 38 億元，有利第二季營收超越 108 億元，呈現季增及年增。

瀚宇博主管指出，今年第二季因疫情影響，帶動 NB 板急單大增，成挹注營收成長主要動能，第三季進入 NB 傳統旺季，由於目前市場交期變短，第三季 NB 板可望有更好的營收表現，整體營收將逐季向上。

至於第二季獲利部分，瀚宇博持有嘉聯益 (6153-TW) 股權 24%，第一季嘉聯益因防疫成本增加造成明顯虧損，瀚宇博也依權益法認列虧損，嘉聯益第二季可望轉盈，瀚宇博也將不必認列轉投資虧損，第三季業外則因持有華新科 (3492-TW) 3.62 萬張股票，將有 1.99 億元現金股利挹注，貢獻每股純益 0.4 元獲利。

瀚宇博產品應用多元，涵蓋 PC、機上盒、網通設備、遊戲機、液晶電視等領域，PC 占比 39%，網通 21%、機上盒占 11%、電視占 4%、伺服器占 6%、遊戲機占 5%、汽車占 1%、其它則占 13% 的水準；遊戲機比重並不高，但今年疫情干擾下，反成營運大亮點。

瀚宇博第一季營收 86.55 億元，季減 21.55%，年減 8.79%；第二季營收可望重返百億元，優於 2019 年同期的 108 億元表現。