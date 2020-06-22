〈超眾股東會〉打入手機新品牌供應鏈下半年能見度高 估優於去年同期

散熱廠超眾 (6230-TW) 今 (22) 日舉行股東會，展望後市，董事長永井淳一表示，雖然持續受新冠肺炎疫情、美中貿易戰後續效應影響，不過，下半年筆電需求遞延、手機更打入新客戶供應鏈，能見度不差，下半年營運將優於去年。

永井淳一指出，下半年營運正向，其中，去年手機基期較低，占整體營收比重僅約 10%，上半年遇上產業淡季及新冠肺炎疫情，營收略微下滑，但下半年在產能提升及客戶數增加下，營收可望重回成長。

據悉，超眾過去只供應韓系手機品牌客戶，自去年開始，打入中系手機品牌，今年有機會再打進 2 家新客戶供應鏈。

筆電方面，永井淳一表示，今年新冠肺炎疫情對全球經濟有重大影響，雖然中國昆山、重慶廠年初停工，但也看到市場對筆電、遊戲的需求量增加，因此增加重慶廠熱管、熱板產能，並持續提升產量水準。

永井淳一指出，雖然部分筆電拉貨動能延續至下半年，但因筆電基期高，營收比重已超過 4 成，成長不易。法人估，筆電第 3、4 季營收，將難超越第 2 季水準，不過仍有機會優於去年同期。

日本電產入主超眾邁入第二年，持股比重突破 6 成，未來是否持續加碼，永井淳一回應，目前穩定經營為主要目標，雙方持續結合各自實力，擴展事業版圖。

永井淳一在股東會致詞提到，超眾去年產品營收比重方面，PC 占 49%、網通產品占 13%、手機占 9% 及伺服器占 29%，隨著 5G 應用、AI、雲端應用興起，超眾將進一步擴大產品發展，銷售商機也將同步拓展。