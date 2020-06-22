【馮冠華專欄】消息面上 港股今天有回吐壓力 A股走勢則是變數

6 月 22 日推介 - 中信證券（6030）

1）上日港股市況總結：恆指上週四先低後高。指數以 24373 點開出，下跌 92 點，跌幅曾擴大至 131 點，低見 24334 點。及後上證升勢變得明顯，道指期貨升幅也擴大，恆指亦轉跌為升，最多曾升 311 點，高見 24776 點，最終以 24644 點收盤，上升 179 點。由於富時調整關係，成交金額按日上升約 25% 至 1515 億。港股通南下維持淨流入，金額微降至約港幣 21 億。滬深股通北向也維持淨流入，金額大升至七個多月的新高，約人民幣 182 億。藍籌 36 升 10 跌 4 持平。

板塊方面，生物科技 B 股、物管、汽車經銷商、本地地產、雲計算及中資券商股表現較好。做空方面，比率微跌至 14.2%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 34:66。重貨區方面，熊證仍在 24800-24849，牛證也不變在 23660-23699。恆指夜期報 24422 點，下跌 188 點，低水 222 點。港股 ADR 下跌 273 點，相當於恆指 24369 點。

簡評：或許是受富時調整的影響，上證在上週五明顯造好，亦帶動恆指轉跌為升，更曾一度迫近熊證重貨區底部的 24800 點，焦點股如騰訊（700）及港交所（388）創 52 週新高，強勢板塊如醫藥、Saas、教育、電動車、內地餐飲、乳業及新經濟均有表現突出公司，那邊廂指數看似拉牛上樹，強勢股及板塊則像長升長有，情況尤如美股的納指般，反而週四的明星股中興（763）、吉利（175）及創維（751）等卻持平或回吐，熱錢四竄，炒股不炒市甚為明顯。恆指上週五的強勢，在指標上並沒有看到確認轉強的迅號，上證能否延續強勢挑戰 3000 點，富時調整效應會否曇花一現，相信是港股短綫的重要指標。

道指上週五先升後跌，上下波幅達七百點之多，市場對美國疫情的擔憂是拖累表現的主因。雖然納指仍力保不失，但港股夜期及 ADR 均回吐。除美國以外，南韓、德國及北京也有疫情不利的消息。另外，週末又看到新華社公布港區國安法草案主要內容，六章約 4800 字，當中不乏敏感細節，例如特首直接任命法官（打破了香港長期以來由資深法官選派法官處理案件的傳統）、成立駐港國安公署，並可在香港「辦理」案件等，極有可能又觸及市場神經，綜合來說，消息面上港股今天有回吐壓力，但筆者察覺到上週五中資券商股，如中金（3908）、中信建投（6066）及中信證券（6030）等表現均優於大市，若 A 股能延續升浪，港股今天的表現也有變數，且看會否出現先跌後升再屠熊這劇本。

2）在美國各州陸續重啓後，多地新冠肺炎感染病例持續增加。根據霍普金斯大學的數據，週四，美國新冠肺炎病例超過 27700 例，7 天均值較一周前激增超過 15%。全球範圍內的形勢也不容樂觀。世界衛生組織總幹事譚德塞週五指出，週四報告新增 15 萬例新冠肺炎病例，為單日最大增幅。世界衛生組織警告稱，世界進入新冠肺炎疫情爆發的「新的危險階段」。

3）美股上週五市況總結：彭博引述消息人士報道，中國計劃加快採購美國農產品，以信守中美第一階段貿易協議，道指早段曾升 371 點；及後巿長對疫情憂慮加深，加上世衛警告新冠肺炎正在加速，以及邁向新的危險階段，拖累道指一度倒跌逾三百點，最終下跌 208 點或 0.8%，標指下跌 0.56% 而納則上升 0.03%。十年期債息回落至 0.694%。美滙指數上升至 97.66。紐約期油上升至 39.43 美元。恐慌指數 VIX 回升至 35.12。黃金上升至 1756.2 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報、東方日報等）：阿里巴巴（09988）公布，天貓 618 消費季累計下單金額為 6982 億元（人民幣，下同），創造新紀錄。聯想 (00992) 公布 618 戰績，全程全網銷售額破 45 億元人民幣，勇奪京東電腦數碼排行榜「九冠王」。

中興通訊（00763）在官方網站發澄清公告指，注意到近期有報道針對公司 7 奈米（nm）晶片規模量產，5 奈米晶片開始導入的消息存在誤讀，部分報道與事實不符。中興通訊表示，在晶片設計領域，公司專注於通訊晶片的設計，並不具備晶片生產製造能力。該公司又指，在專用通訊晶片的設計上，有 20 多年的經驗積累，具備從晶片系統架構到後端物理實現的全流程定制設計能力；在晶片的生產和製造方面，依托全球的合作夥伴進行分工生產。

《星期日倫敦時報》報道，華為規劃中造價 4 億英鎊（約 38.3 億港元）的英國研發中心項目本周料可獲得建築許可。報道稱，該中心將坐落在劍橋附近，主要從事寬帶晶片的研發。該中心距離半導體公司 ARM Holdings 約有 15 分鐘的車程。英國安全官員早些時候告知英國的電訊公司，應確保他們有充足的華為設備庫存，以防可能出現的美國制裁導致供應中斷。

外電引述知情人士透露，百勝中國已以保密形式遞交香港上市申請，集資或約 20 億美元（約 156 億港元）。百勝中國 2016 年在美國紐交所掛牌，於內地主要經營肯德基、必勝客及 Taco Bell 等餐飲品牌。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/