〈台股盤前〉多頭格局指數挑戰前高 防端午變盤壓力

台股上周隨著美股重回多頭氣勢，創下波段高點後，守穩月線，呈現高檔震盪走勢，法人表示，雖然上週利空訊息頻傳，台股受到消息面影響多，但投信持續積極加碼、外資持續回補權值股，資金面帶動台股持續高檔整理，不過，本周僅 3 個交易日、二次疫情不確定性等因素影響下，居高獲利了結濃厚。

市場消息方面，高通最先進的驍龍 875 系列手機晶片，上週正式在台積電以 5 奈米投片，雙方擴大合作，是繼超微之後，快速銜接海思在台積電騰出產能的重量級國際大廠。

彰化銀行董事改選雖已落幕，但財政部與台新金兩大股東的戰火仍無法平息，尤其台新金全面掌握審計委員會，握有大小議案生殺大權後，可預見未來董事會恐將衝突不斷，絆住彰銀前進腳步，公股陣營在積極捍衛經營權之際，該好好思考如何與台新和談，找出和諧分手的方式，讓彰銀甩開大股東爭執的陳年包袱，邁開步伐迎向新局。

杏國所開發的抗胰臟癌藥 SB05PC、欣耀所開發的無肝毒性止痛新藥 SNP-8 及抗非酒精性脂肪肝炎用藥 SNP-6，均可望授權國際。專家估，概估這三個產品授權總價值應逾 20 億美元。

法人表示，即將進入除息行情，尤其近期台幣相對強勢、資金可望續航等，市場高度關注填息表現；不過，未來國際情勢仍充滿不確定性，包括二次疫情疑慮、美中談判、兩韓地緣政治變數、逢端午長假，投資人趨向避險等，都將影響市場的觀望氣氛，防出現節前賣壓。