〈能源盤後〉欠的要補！OPEC+強調100%遵循減產 原油漲逾2%

週四 (18 日) 交易，原油期貨價格收高。主要生產國在 OPEC 領導的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 視訊會議上強調了完全遵守減產協議的重要性，並採取行動以確保彌補某些國家上個月沒完全實現的減產目標。

本月稍早，OPEC + 同意將每日減產 970 萬桶的協議延長實施到 7 月，並每月監督各國減產執行情況。

根據週四新聞稿，JMMC 將 5 月減產的遵循率定為 87％，重申所有參與國 100% 遵循的重要性，並稱在接下來 7、8 和 9 月會彌補先前不足的減產份額。

JMMC 表示，伊拉克和哈薩克斯坦已經提交了「彌補排程表」，其他「表現不佳的參與者」將在 6 月 22 日前提交他們的彌補排程表。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，伊拉克和哈薩克斯坦將超越遵循度是 OPEC 與其盟國將持續繼續合作的跡象。「現在沙烏地阿拉伯和俄羅斯都相信，伊拉克和哈薩克斯坦未來將超越 100% 遵循率以彌補先前不足，因此未來幾週 OPEC 的遵循度將超過 100%。」

Flynn 認為，這意味 JMMC 可能將現行減產協議延至 7 月後繼續實行。目前 JMMC 預計 7 月 15 日召開下次會議。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 88 美分或 2.3%，收每桶 38.84 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 80 美分或或 2%，收每桶 41.51 美元。

與此同時，能源需求仍然是個問題，因為美國數州新冠病毒確診人數創紀錄，且北京疫情也再度爆發，北京開啟新一輪封鎖關閉措施並取消了商業航班。

「這令交易者擔心 COVID-19 是否捲土重來，這恐會讓全球能源需求令人印象深刻的大回血戛然而止。」

但此看法分歧，市場交易者「試圖在第二波疫情風險或者並非第二波疫情，而只是更好的測試反映中平衡。」

美國政府首席傳染病專家 Anthony Fauci 博士週二表示，「大眾一直在談論第二波疫情，但其實我們還在第一波。」

Flynn 認為，全球經濟也不太可能關閉，因此某些時點，石油交易商可能還是會關注全球需求異常復甦、全球產量仍在下降這一事實。「假設我們不採取重大防疫措施，這趨勢意味，不管 OPEC 怎麼說，全球石油市場今年稍晚可能會非常緊繃。」

EIA 週三公布，美國上週原油庫存增加 120 萬桶、汽油下降 170 萬桶、蒸餾油下降 140 萬桶。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格上漲 3.5%，收每加侖 1.2577 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.4%，收每加侖 1.986 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格持平作收，收每百萬 Btu 1.638 美元。

EIA 公布，上週 (6/12 止) 天然氣庫存增加 850 億立方英呎，高於分析師預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期該週庫存增加 790 億立方英呎，較去年同期水準 (1110 億立方英呎)下降。