冠德前5月業績小幅成長 百貨業務營運回溫

冠德建設 (2520-TW) 今 (19) 日召開股東會，通過每股配發 1.5 元現金股利，董事長馬志綱指出，集團前 5 月營造和建設業績維持水準，不過 2-4 月百貨業務受疫情衝擊，5 月起開始回溫向上，目前冠德集團前 5 月業績維持小幅成長，隨著疫情趨緩，今年營運抱持審慎樂觀態度。

馬志綱也強調，環球購物中心天津店雖然選擇結束營業，但經驗等對公司未來布局規劃都有利，冠德海外策略不會只限大陸，短期因國際和疫情的不確定性，暫時審慎考慮，但海外市場還是會設法切入。

冠德在新成屋銷售順暢挹注之下，2020 年首季營收衝高近 38.97 億元，年增 28%，主要是北市信義計畫區豪宅之一的「冠德信義」陸續成交，另外「冠德青璞匯」，也持續在今年第一季銷售認列，稅後純益 3.02 億元，年增 1.41 倍，每股純益 0.61 元。

冠德今年三大案可望完工交屋，包含 70 億元「泰極」、 21 億元的「泰景」與「冠德創新殿」，分別在第三、四季完工，「冠德創新殿」則預計今年第四季，是今年完工交屋的最大案，總銷達 80 億元，銷售率已超過 85%，三大案總銷達 171 億元。

冠德集團對環球購物中心股票上市，目前審慎評估中，沒有確切時間表，馬志綱對於切入海外市場的態度，是台灣市場先做好後，累積一定能量才會往海外擴散。

對於冠德集團內的根基營收 (2546-TW) ，馬志綱今年董事改選也進入董事會，前董事長馬玉山次女馬銘嬭請辭，馬志綱回應強調，根基營造目前接案已大型化，隨著業務成長，將往下個階段前進，前任董事長請辭是為整體規劃著想，當然家族也達成共識，未來根基將成為專業經理人治理，為股東創造更大的利潤。

目前根基營造手中接案量高達 470 億元，為歷史新高水準。