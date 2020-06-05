宏達電5月營收回升月增逾3成 仍寫歷史次低

宏達電 (2498-TW) 今 (5) 日公布 5 月營收，隨著歐美陸續解封、消費增溫，單月營收回升至 3.97 億元，月增 33.59%、年減 47.28%，但仍寫歷史次低；前 5 月營收 20.24 億元，年減 52.82%。

宏達電今年不缺席 5G 手機市場，據了解，宏達電將在暑假前發表一系列新品，不過並未透露新品細節，市場推測，新品可能包括 5G 、4G 手機中階機 HTC Desire 20 Pro 及真無線藍牙耳機 (TWS)HTC U Ear 等，預期可望為下半年營運添新動能。

據 NCC 型式認證資料庫顯示，宏達電有一款手機已通過認證，市場推測，可能為 4G 中階機款 HTC Desire 20 Pro，該機種配置高通 S660 或 S665 處理器、三鏡頭設計。

宏達電將在 6 月 19 日舉行股東會，董事長王雪紅在致股東報告書中提到，將在虛擬實境 (VR) 與擴增實境 (AR) 領域推出更多軟體與硬體產品，尤其今年是 5G 元年，5G 將為 VR 與 AR 產業帶來重大的突破。

此外，受新冠肺炎疫情影響，各國實施封鎖政策，大規模實施前所未見的隔離及保持社交距離措施，原日常活動都只能以遠距的方式進行，但宏達電協助打破空間的限制，藉由 Vive 虛擬實境系統平台及與應用內容的策略夥伴合作，讓會議、團隊工作、學習、訓練、醫療等都能以遠距的方式進行。