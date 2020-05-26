〈XR社交實境平台〉宏達電前執行長周永明推VR裝置 挑戰前東家

由宏達電 (2498-TW) 前執行長周永明創辦成立的未來市 (XRSPACE) ，今 (26) 日發表全球首款社交實境 5G XR 平台，並攜手中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 等電信商合作，周永明表示，5G 時代將創造新的社交實境體驗，因此催生 XRSPACE 平台與裝置誕生，預計第 3 季產品將在台灣上市。

不過，周永明是宏達電前執行長，媒體也關注此次發表的 5G XR 平台，是否與宏達電 AR/VR 產品競爭，周永明回應，VR 市場還小，各廠應該合作把市場做大，但對是否與宏達電合作並未明確回應，不過觀察兩家廠商推出的產品內容相似度高，較勁意味濃厚。

營運方面，周永明指出，對 XRSPACE 新創公司來說，今年計畫是推出產品、進入市場，尚未考慮獲利狀態，預期第 3 季在台推出後，下一步將往歐美發展。

周永明進一步表示，希望透過 5G XR 科技平台，提升人類社交溝通平台，從智慧型手機帶到延伸到虛擬實境平台，運用 5G、XR、AI、雲端等新科技，開創人與人互動可能，結合電信、運動、房仲、娛樂、零售等產業，打造 XR 生態系統，讓台灣在 VR 領域領先全球。

XRSPACE 也公布首波提供體驗夥伴，包含 Angry Birds、AirPano、Digital Domain 等，服務夥伴則包含東森 (2614-TW) 集團、空中英語教室、永慶房產集團、味全龍、風潮音樂、Klook 客路等。

據了解，XRSPACE 將推出 5G、4G、Wi-Fi 三版本，其中 4G、Wi-Fi 版本將在第 3 季推出，5G 版本則配合電信商推出，定價則落在 19999 元起。