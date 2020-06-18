〈能源盤後〉美原油供應量小增、產品庫存下降 原油收低

週三 (17 日) 交易，原油期貨價格收低，但脫離盤中低點。美政府公布，上週國內原油供應量小幅上升，但汽油和蒸餾油的庫存下降。

EIA 週三公布，6 月 12 日止的當週，美國原油庫存增加 120 萬桶，與分析師預期背道而馳，但優於 API 報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前估計當週原油庫存平均減少 350 萬桶。API 週二公布當週原油庫存增加近 390 萬桶。

交易者還分析了 OPEC 週三公布的月報。OPEC 在月報上預期，今年下半年全球石油需求預期將下降，但下降速度已較上半年放緩許多。上半年因疫情衝擊，各地施行封鎖關閉策略，全球石油需求因而驟降。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「短期內推高原油價格的任何希望都已被全球成長擔憂、美原油庫存增加以及新冠疫情相關的發展等原因抑制，原油前進的道路上充滿了許多障礙，因為部分地區新冠確診人數增加，構成需全端不確定性。」

「鑑於技術面反映基本面，油價阻力最小的走勢指向南方，如果宏觀經濟面沒有任何改變，WTI 原油可能以 40 美元為天花板。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 42 美分或 1.1%，收每桶 37.96 美元，EIA 公布庫存報告前，盤中低點在 37.52 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 25 美分或或 0.6%，收每桶 40.71 美元。

EIA 數據也顯示，庫欣的原油庫存當週減少約 260 萬桶，但戰略石油儲備 (SPR) 當週庫存增加 170 萬桶。

上週汽油供應量下降 170 萬桶、蒸餾油供應量下降 140 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油供應量下降 220 萬桶、蒸餾油供應量增加 310 萬桶。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 1.2153 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格持平，收每加侖 1.182 美元。

石油價格信息服務公司 (OPIS) 週二報告，消息人士透露，馬拉松石油公司 (MPC-US) 今年不太可能重啟加州 Martinez 煉油廠，該廠產能每日 16.1 桶。由於 3 月中旬以來該州施行居家防疫限令，燃料需求大幅下降，因此 4 月份該煉油廠業務處於閒置狀態。

消息指稱，燃料需求尚未改善到 2020 年足以重啟的地步。「4 月下旬 Martinez 煉油廠閒置，讓汽油供應狀況傾向較為平衡的水準，但該地區柴油和噴氣燃料的前景惡化了。」OPIS 報告說。

OPEC 週三發布月報，預期今年下半年全球石油需求將減少 640 萬桶 / 日，情況已較上半年改善許多。上半年全球石油需求下降 1190 萬桶 / 日。

OPEC 在報告上預期 2020 全年全球石油需求減少 910 萬桶 / 日，與上個月的預期相同，但提高了對非 OPEC 成員國今年產量的預期。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 表示，「鑑於上述所有情況，這可能是一份淨看跌的報告，但我認為他們對於需求成長的看法有點過度謹慎。」

OPEC 領導的聯合部長級監督委員會 (JMMC) 將召開視訊會議，以審查成員對近期全球減產協議的遵循度。

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