〈中鋼盤價〉7月盤價止跌反彈1.87% Q3季盤反應疫情市況補跌2.05%

中鋼 (2002-TW) 今 (22) 日開出 7 月及第三季盤價，其中月盤的熱軋、冷軋大宗底材等，呼應國際市況反轉，7 月盤價以平高盤開出，平均漲幅 1.87%；季盤的鋼板、棒線等則因季調整有時間落差，為反應疫情期間市況，第三季盤價以平低盤為主軸，平均跌幅 2.05%。

中鋼表示，上半年國內鋼鐵產業受疫情影響，終端需求降低，外銷訂單緊縮，市場呈現觀望氣氛，配合政府擴大內需政策，持續推出支持下游接單之多元配套及產業關懷方案。

產業方面，中鋼指出，部分內需型產業如鋼構營造、綠能風電、軌道基建等營運優於預期；而五金加工、汽機車、手工具、扣件、家具製管等行業，上半年訂單雖有所下滑，但下半年將受惠歐美重啟經濟及轉單需求釋出，表現可望逐步回溫。

從國際鋼鐵市場供需來看，中鋼表示，在中國疫情受控後，近期產業迅速復工復產，鋼鐵需求顯現且社會庫存降低，加上國際煤鐵價格穩中趨漲，在成本與營運壓力下，主力鋼廠也在六月開出漲盤。

以美國五月最新熱軋出廠價來看，每噸已較四月下旬回漲逾 50 美元；中國上海熱軋流通行情每噸上漲人民幣 300 元以上；東南亞熱軋進口行情亦上揚 15-30 美元；預期越南河靜鋼廠 7 月交期也將開出高盤，整體鋼市轉正確立。

中鋼 7 月盤價部分，因已逐月調整貼近行情，為呼應國際市況反轉以平高盤開出，除了電磁鋼捲維持平盤外，熱軋、冷軋等大宗底材、熱金鍍鋅鋼捲建材、烤漆料等每噸均漲 450 元，平均漲幅 1.87%。

第三季季盤部分，中鋼解釋，因季調整有時間落差，為反應疫情期間市況，故以平低盤為主軸，除了電鍍鋅鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲家電、電腦、其他料等維持平盤外，鋼板、棒線、熱軋中高碳、工具鋼、冷軋製桶、中高碳、工具鋼、汽車料等每噸均下跌 500 元，平均跌幅 2.05%。

中鋼強調，月盤及季盤均搭配多元配套方案，持續協助客戶接單，以兼顧各方權益及落實風險分擔及利益共享原則。