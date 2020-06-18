〈鎧勝-KY股東會〉因應新品需求 今年資本支出估高於去年

機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (18) 日召開股東會，展望後市，鎧勝預計今年因應新品、新業務開發，將持續採購設備，同時提升自動化產線滲透率，資本支出估高於去年的 28 億元。

董事長程建中指出，今年資本支出按照原先計畫，首季支出約 8.59 億元，未來因應新品開發，將持續投入，預計今年資本支出將高於去年 28 億元，但低於 2018 年 80 億元。

程建中也表示，前年、去年投入的資本支出，已陸續看到成效，部分效益較低的產品線已轉做其他應用，有助產能整合；自動化方面，預計在面對更多元的產品線與不同的客戶需求，可望減少人力需求，提高生產品質、提供擴產能量，帶動競爭力提升，預計將是未來發展。

針對新品，程建中認為，今年各產品線量產時間應該會往後延，整體出貨量現在仍難預估，不過除了時間往後延以外，其他計畫都會照進度。

5G 手機機殼方面，程建中認為，因天線技術改變，產品設計、製造端也有變動，其中，毫米波變動較大，Sub 6 與 4G LTE 的製造工法與材料則較相近。

鎧勝 - KY 股東會今日通過去年盈餘分配，每股擬配 1 元現金股利，以今日收盤價 64.3 元計算，殖利率約 1.56%。