閎康強化業務推廣 前台積電副總蔡能賢入列獨董

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (18) 日召開股東會，完成董事改選，前台積電 (2330-TW) 品質暨可靠性副總蔡能賢，也入列獨立董事，閎康可望憑藉其深厚背景，在半導體往先進製程推進的過程中，取得業務擴張機會。

閎康今日董事改選，一共選出 4 席董事、3 席獨董，前者維持既有人選，包括閎康董事長謝詠芬、翔宣投資代表人黃明順、昕明實業代表人吳昕霖以及關鈞，後者除了原先力旺 (3529-TW) 董事長徐清祥外，選出兩位新任獨立董事，包括蔡能賢、Juine-Kai Tsang。

蔡能賢為麻省理工學院材料工程博士，曾任台積電副總，現任台積慈善基金會執行長，外界認為，蔡能賢先前在台積電負責品質可靠性檢測，與閎康業務高度相關，隨著半導體產業往先進製程推進，材料分析顯得更加重要，蔡能賢也可望憑藉其學經歷，加強閎康研發方向，有助其業務擴張。

此外，蔡能賢此次入列獨董，也可望深化閎康與台積電的合作。

Dr. Juine-Kai Tsang 則為伊利諾香檳分校的物理博士，現任美國 VentureTech 創投管理人；閎康先前提過，未來將評估在北美新設據點，此次找尋美國創投管理人，也為在美國新設據點埋下伏筆。

閎康股東會今日通過去年盈餘分配，每股配發現金股利 3 元，以今日收盤價 75.5 元計算，殖利率約 3.97%。