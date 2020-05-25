台積電衝5奈米製程 帶旺閎康、宜特全年營運

隨著台積電 (2330-TW) 衝刺 5 奈米製程，帶動前期驗證分析需求強勁，相關業者閎康 (3587-TW)、宜特 (3289-TW) 前 4 月營收均年增 2 成以上，訂單也滿到 6 月，法人認為，隨著台積電 5 奈米量產，兩家公司營運可望旺至下半年，全年也將優於去年。

儘管全球經濟受疫情衝擊，但半導體仍持續往先進製程推進，封裝技術也往異質封裝整合發展，帶動材料分析、可靠度分析需求提升，閎康、宜特就看好，今年 5G、HPC 領域檢測業務將較去年大幅成長。

閎康受惠 5 奈米檢測訂單挹注，加上中國及日本等訂單轉強，法人預期，閎康第 2 季營收可望創下歷史新高，且下半年業績將優於上半年，全年續創高；閎康前 4 月營收 9.19 億元，年增 21.9%。

宜特指出，晶圓代工大廠加速先進製程開發，從 7 奈米、5 奈米、甚至是未來的 3 奈米，每一節點調整，都需要重新進行材料分析，以及新製程品質驗證，推升檢測分析業務成長，預計是今年主要的成長動能；宜特前 4 月營收 9.86 億元，年增 45.6%。

展望後市，兩家業者可望隨著台積電 5 奈米進入量產，加上先進封裝帶動，檢測訂單可望暢旺至下半年，全年營運續創高。