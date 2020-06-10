筆電、平板需求強 鎧勝-KY 5月營收42億元 寫近3年半新高

蘋果機殼供應商可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW) 今 (10) 日公告 5 月營收，分別達 73.5 億元、42.18 億元，年增 34.48%、60.56%，其中，鎧勝受惠平板、筆電需求同步暢旺，5 月營收表現優預期，創 3 年半來新高。

可成 5 月營收 73.5 億元，月減 4.79%，年增 34.48%，累計前 5 月營收 326.85 億元，年增 27.72%；鎧勝 - KY 5 月營收 42.18 億元，月增 23.55%，年增 60.56%，創 3 年 5 個月新高，前 5 月營收 128.45 億元，年增 8.41%。

鎧勝 - KY 營收主要來自平板、筆電，兩者合計營收比重 85%；隨著宅經濟發酵，5 月受惠遞延訂單，加上 iPad Pro、MacBook Air 等新品銷售暢旺，客戶拉貨力道轉強，營收較去年同期增加逾 6 成。

法人預計，鎧勝 - KY 第 2 季在筆電、平板需求帶動下，營收規模將明顯擴大，單季可望轉盈，不過，上半年仍因第 1 季虧損過多，虧損幅度恐較去年同期擴大。

可成營收則以手機、筆電為主，營收比重分別為 5 成、3 成，5 月同樣受惠筆電需求帶動，抵銷 iPhone 11 在新舊產品交替期的下滑壓力，單月營收仍站穩 70 億元，前 5 月營收年增 27.7%，符合上半年訂單能見度較高的預期。