台股多空拉鋸驚守10日線 小漲13點收11548點

台積電今 (18) 日開盤僅花 2 分鐘即完成填息，但台股開平高盤後隨即震盪翻黑，一度跌破 11500 點，金融股震盪走跌，權值股則漲跌互見，大盤多空拉鋸，終場小漲 13.74 點，收在 11548.33 點，驚險守住 10 日線，成交金額 1824.76 億元。

觀察主要權值股表現，台積電今日快速完成填息後，一路在平盤上遊走，終場上漲 0.6%，收在 314.5 元；鴻海漲 0.3%，收 78.5 元；大立光則下跌 2.6%，收在 4050 元；國巨、台達電、廣達、聯發科約上漲 1 至 3%；中華電、台塑四寶、日月光投控則在盤下震盪。

高價股方面，矽力 - KY 下半年接單動能強勁，持續獲得買盤青睞，股價連 4 紅並再創歷史新高，來到 1770 元，漲逾 5%；祥碩、譜瑞 - KY 同步大漲逾半根漲停；信驊及昇佳也在盤面上表現。

合一、中天在新藥題材加持下，股價拉出連三根漲停，此外，類固醇藥「地塞米松」可降低新冠肺炎重症病患死亡率，吸引資金進駐學名藥、原料藥類股，帶動中化、南光、濟生等皆亮燈漲停，其他生技股同樣表現活躍，包括杏輝、神隆、亞諾法、ABC - KY、懷特、福永生技、合世等多檔個股也都強勢攻漲停。

央行今日將舉行第 2 季理監事會議，外界關注是否降息，以及總裁楊金龍的匯率政策、國際景氣展望等。由於多空消息紛雜，金融股走勢偏弱，皆在盤面下震盪。