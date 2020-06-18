〈台股盤前〉國際疫情隱憂再起 指數進入套牢壓力區指數陷11500點保衛戰

美國新冠肺炎確診人數攀升，澆熄美股道瓊、S&P500 漲勢，道瓊終止連三漲走跌，儘管國內疫情已經趨緩但國際疫情恐陷入二度爆發，美中華為角力戰波及台股供應鏈，加上外資尚未全面回流的情況下、指數進入高檔套牢壓力區，能否守住 11500 點進一步上攻要看資金行情是否繼續點燃盤勢。

台灣靠著防疫有成的優勢，推升台股自低點一路反彈，指數突破「萬一」後持續上攻，儘管電子股在美中角力戰下略顯疲態，但靠著生技、傳產撐場，仍推升台股站穩 11500 點關卡。

美股在官方力推財政政策激勵下，推升美股連續三天大漲，但 17 日情勢翻轉，在傳出多州染疫人數攀增，市場憂慮疫情捲土重來情緒壓抑美股漲勢，道瓊工業指數 17 日下跌逾百點，終止連續三日收紅多頭格局；S&P 500 也陷入平盤之下震盪，僅那斯達克與費半指數小紅作收。

支撐台股盤勢主力的電子族群近期有熄火跡象，資金轉進傳產、生技，其中生技醫療在新藥成功解盲、國際疫情恐二度爆發消息面推波助瀾下，讓生技族群成為資金追捧重點，多檔新藥研發個股接連亮漲停紅燈。

塑橡膠、紡織傳產則因先前國際疫情趨緩，帶動訂單回流，其中紡織族群昨 (17) 日多達 10 檔個股罕見的以漲停作收。

法人表示，美中之間的華為角力戰尚未落幕，對台股相關供應鏈而言無疑是下半年營運的隱憂，在電子疲軟的情況下，資金轉進部分基期較低的傳產、生技尋覓標的，但要注意的是，一旦國際疫情爆發二度感染，恐讓資金轉向撤離股市避險，須留意部分漲多個股翻轉拉回整理。