【日盛投顧】橫盤震盪

◆盤勢分析

1. 因美國染疫人數快速攀升，FED 對後續景氣看法保守，美股漲勢略為趨緩，連動週四台股平盤附近開出，盤中生技股持續維持人氣，支撐指數在平盤附近震盪整理。終場加權指數小漲 13.74 點，收在 11，548.33 點，漲幅 0.12%。

2.OTC 指數開高走高，收盤上漲 1.52%，收在 158.12 點，連續拉出第三根紅 K 棒，領先加權指數創波段新高。目前上方壓力在 160 點，下方支撐則為月線 151 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股窄幅波動，收小紅十字 K 棒，守穩在短天期 5、10、20 日均線之上。

(2) 量能：收盤成交量增至 1，830.72 億元，呈現價穩量增。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉開口縮小、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 31.18 億元；外資 + 22.51 億元、投信 + 7.41 億元、自營 + 1.26 億元。

生技、PCB、面板吸睛

1.PCB：5G 全球陸續開台，帶動相關供應鏈熱起來，PCB3189 景碩、8046 南電、2313 華通、3037 欣興，周四尾盤收高。

2. 面板：6 月面板報價止跌，雙虎 2409 友達稼動率維持高檔，3481 群創美系外資調高目標價，股價整理多日再度轉強。

3. 遊戲：由於時序即將進入暑假，加上疫情轉趨不明朗，遊戲股王 3293 鈊象 EPS 挑戰 60 元，週四股領漲族群、帶動 5478 智冠、3546 宇峻股價表現佳。

4. 生技：4743 合一連續四天跳空漲停，母公司 4128 中天強掛 5 萬漲停買單。類固醇藥「地塞米松」可降低新冠肺炎重症病患的死亡率，吸引資金買進 1720 生達、1752 南光、1701 中化、4111 濟生股價飆高。

5. 操作建議：全球股市受消息面影響波動劇烈，台股連續兩天在 11500 附近震盪，進入多空拉鋸，但中期偏多趨勢尚未改變，個股方面持續維持快速輪動，低階布局投信季底作帳。短線可關注 IC 設計、5G 相關、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。