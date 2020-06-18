〈台灣大股東會〉5G領照時間落後同業 蔡明忠：裡子才重要

台灣大 (3045-TW) 今 (18) 日舉行股東會，由於昨日台灣大才取得國內第三張 5G 特許執照，加上同業曾說未來電信業將僅剩雙雄，董事長蔡明忠表示，台灣大被同業認為不再是「雄」，是因台灣大一直被另外雙雄欺負，5G 競爭重點應不再開台時間，電信業者搶開台僅是為了爭面子，重要的是內涵，待設備、技術成熟後，才是裡子較勁的時刻。

台灣大昨獲國內第 3 張 5G 特許執照，是電信三雄中最後取得執照的業者，蔡明忠解釋，時程是因有規劃三共 (共頻、共網、共建)，因此 NCC 審查台灣大相關資安問題上遇到一些難題，導致台灣大比其他兩家業者晚取得執照，但最終仍順利通過審查。

蔡明忠表示，雖然 5G 競爭上，電信業要顧面子與裡子，但各業者為搶面子爭相開台，目的是要搶時效，但裡子上，應該是等所有技術、設備、應用完全成熟後再來開台，若照此時程上會更晚。

另外，他也提到，頻譜不可能只靠高頻段 3.5GHz，預期未來 5G 技術會涵蓋低、中、高頻段。

蔡明忠股東會致詞時則指出，去年積極耕耘電商、新藍海，今年初取得 5G 頻譜，並順利取得 5G 特許執照，預計今年第 3 季將與同業迎來開台，且期待 5G 的低延遲、高傳速及大連結三大特性，搭配 AI 應用，為電信業者帶來新的商機，台灣大也要成為科技電信領航者。

蔡明忠重申，3G 只能語音通話，但現今很少人講電話，且通話可用其他方式取代，3G 遲早都要被淘汰，四家業者中可打造共用平台，並節省成本、能源。

台灣大股東會除通過去年財報及配發每股 4.75 元現金股利外，會中也通過兩位新任獨立董事，其中首度增加外籍獨董，分別為新加坡籍的陳東海與香港的萬家樂，蔡明忠表示，兩位獨董在電信業具豐富經驗，盼增加數位匯流的營運貢獻。