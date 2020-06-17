台灣大獲5G特許執照 年底前拚建4000座基地台

繼中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 取得 5G 特許執照後，NCC 今 (17) 日宣布，台灣大 (3045-TW) 獲得國內第 3 張 5G 特許執照，據事業計畫書規劃，台灣大今年底前將建置 4000 座基地台。

NCC 指出，中華電、遠傳承諾開台時，在 6 都建至 1000 座基地台，目標今年底前建置 3000 座基地台；而台灣大原預計今年底建至 2000 座基地台，但上周提出變更計畫，基地台數量提升 1 倍、至 4000 台，顯示電信業者間的競爭激烈，樂觀看待中華電與遠傳也會積極拓展基地台數量。

另外，亞太電 (3682-TW) 也通過變更行動寬頻業務事業計畫書，NCC 表示，目前 5 家電信業者中，電信三雄已取得 5G 特許執照，亞太電與台灣之星則通過變更事業計畫書，兩家業者後續將建設基地台，待審驗完成後，就可取得 5G 特許執照。

至於台灣大、亞太電有意透過電信管理法進行三共合作 (共頻、共網、共建)，對此，NCC 表示，電信管理法預定 7 月 1 日開始實施，但目前仍有 70-80 項子法正在調整，待法規上路後，業者可再提出事業計畫書變更。

亞太電則表示，3.5 GHz 頻段三共將配合相關法規作業進行，預計第 3 季正式提供消費者 3.5GHz 及 28GHz 的 5G 服務。