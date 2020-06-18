◆盤勢分析

1. 美國亞利桑那州、佛州和德州等多個州染疫人數再度飆升，抵銷 FED 購買公司債利多及華爾街對經濟復甦的樂觀情緒，美股呈現震盪，四大指數漲跌互見，終場美股四大指數漲跌幅介於 - 0.65% 至 + 0.94%，其中費半指數最為強勢，台積電 ADR 上漲 1.43%。

2. 量價及技術面：

(1)、量能：量縮上漲，後續上漲須量增，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為月線 (約 11，262 點) 附近，上檔壓力為前波高點 (約 11，771 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 向下開口仍大，短線上仍須提防再度回測。

3. 櫃買指數上漲 0.76%，收在 155.75 點。短線支撐為 151 點附近，壓力為 158 點附近。

4. 觀盤重點：FED 進場買進公司債但也明確表示美國經濟復甦緩慢，加上中、美、日各國第二波情再起，全球股市也經過 2 個多月資金行情帶動的反彈來到高檔區，恐將面臨獲利了結的賣壓，盤勢將進入震盪，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意生技、設備、檢測、矽晶圓、高殖利率股。

5. 日經新聞亞洲評論引述消息人士報導，華為通知部分供應商延後量產最新旗艦型 Mate 系列手機，可能至少延後一至兩個月，主要考量美國加大施壓將擾亂供應鏈。據了解，華為要求供應商暫停生產 Mate 系列部分零組件，也削減未來幾季的零件訂單，砍單幅度多達 20%，預料恐衝擊華為相關供應鏈 2330 台積電、3008 大立光及 3105 穩懋下半年旺季營運表現。

6.LED 廠 2448 晶電與 3698 隆達昨 (17) 日同步公告，因有重大訊息待公布，今天將暫停交易，業界推估，由於 LED 產業競爭激烈、市況不佳，雙方可能策略結盟，壯大產業規模，方式包括策略性入股或雙方股權交換，甚至是 2448 晶電投資 3698 隆達子公司等。

7.3293 鈊象前五月每股稅前盈餘 22 元，董事長李柯柱昨 (17) 日表示，今年業績看旺，下半年將優於上半年，「後市非常樂觀」。法人看好，3293 鈊象下半年營運比上半年更強，全年獲利將「坐五 (個股本) 望六(個股本)」，每股純益逾 50 元，挑戰 60 元大關，改寫台股遊戲族群獲利紀錄。

8. 集邦科技昨 (17) 日發布最新調查，預估編碼型快閃記憶體 (NORFlash) 備貨需求將於下季減弱，使連漲二季的 NORFlash 報價反轉向下，預估下季將有個位數跌幅，第 4 季跌幅將再擴大，對相關供應商包括 2344 華邦、2337 旺宏恐造成一定程度壓力。