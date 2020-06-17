龔明鑫：後疫情時代供應鏈將從長鏈變短鏈 關鍵技術為王

國發會主委龔明鑫今 (17) 日赴三三會 6 月例會演講，龔明鑫表示，進入後疫情時代，工業 4.0 將持續發生，台灣未來不再只是零組件供應者，供應鏈也從長鏈轉型為短鏈，且企業會越來越重視關鍵技術，而非成本考量。

龔明鑫今日以「迎接全球後疫情時代，台灣如何超前部署未來發展」為題進行專題演講。他表示，工業 4.0 將持續發生，疫情讓 5+2 產業成長幅度更大，企業可以節省成本、提高效益，訂單更加活絡，並滿足智慧辦公、遠端控制的需求。

隨著生活型態改變，台灣將不再只是零組件的供應者，生產方式將有話語權與定義權。未來各國的供應鏈會部分重疊以避免斷鏈危機，「從長鏈變短鏈」，走向多量少樣的專業分工模式，且產業重視關鍵技術將會大於成本考量。

龔明鑫強調，疫情促使國家的角色強化，就是從開放、企業主導轉向政府主導，例如口罩國家隊、金融國家隊，到未來發展智慧城市時，更需要國家參與建構，尤其是 5G 等新技術，政府與企業合作將會更加頻繁。

龔明鑫表示，IT 產業仍是台灣的重中之重，政府將導入經濟發展新模式 2.0，擴大投資、創造就業，要落實 6 兆投資，推動亞洲高階製造中心，同時加值金融服務業，打造亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。

對於企業界提問台美 FTA 是否有希望簽署？他認為，會比過去的機會大很多，但這不僅是經濟、也是台美戰略上的議題，台灣要做好準備，才能在機會來臨時隨時掌握，機會永遠在。