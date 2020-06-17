疫情趨緩聯貸回溫 慧洋、味丹聯貸爆1倍以上超額參貸

疫情趨緩企業營運也逐漸回溫，銀行除忙紓困也不忘爭搶聯貸商機，兆豐銀、土銀今 (17) 日分別與慧洋 - KY(2637-TW)、味丹簽訂聯貸合約，其中兆豐主辦的慧洋 - KY 聯貸金額約 28.8 億元，味丹聯貸 70 億元，兩件聯貸案均爆出超過 1 倍以上超額參貸。

由兆豐銀行統籌主辦的慧洋海運聯貸案，該聯貸案資金主要用於償還銀行融資，規模共 9600 美元 (約新台幣 28.8 億元)、為期 4 年。

兆豐銀表示，慧洋 - KY 是國內最大散裝航商，儘管今年第 1 季營運表現受疫情衝擊，但看好疫情趨緩、世界各地陸續解封，可望推升海運需求回溫，隨著需求旺季來臨可望推升慧洋 - KY 營運恢復過往動能。

銀行團看好慧洋 - KY 後市營運動能，包括合庫銀、彰銀、華銀、台企銀、板信銀與台中銀等 6 家參貸銀行參貸意願踴躍，認參金額高達 1.47 億美元、超額認貸比重高達 154%，最後敲定以 9300 萬美元結案。

土銀主辦的味丹暨豐樂地產為期 7 年、規模 70 億元聯貸案同樣在今天拍板敲定，該聯貸案主要是用來償還銀行貸款、購置土地、建物並充實營運資金。

土銀表示，該聯貸案參貸行包括台銀、一銀、華銀、彰銀、合庫銀、台企銀、元大銀、台中銀與泰國盤谷銀行參貸，銀行團承諾參加金額為 181 億元，超額認貸比率高達 259%，顯示各參貸行對於味丹企業股份有限公司及其集團長期務實經營給予高度認同。