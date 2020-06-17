偉詮電訂單看至Q3 前3季營收逐季揚

IC 設計偉詮電 (2436-TW) 受惠 USB PD 拉貨動能延續，加上客戶開始回補 MCU(微控制器) 庫存，訂單已看至第 3 季，可望帶動營收優於本季與去年同期，前 3 季營收將逐季走揚。

偉詮電 USB PD 晶片主要應用在三大產品，包括筆電、任天堂遊戲機 Switch，及手機，其中，筆電在居家辦公趨勢帶動下，出貨暢旺，加上新機種改款，採用 USB PD 比例提升，估今年 USB PD 在筆電的滲透率將達 3 至 4 成，去年僅 2 成，帶動出貨大幅成長。

任天堂遊戲機 Switch 也因客戶需求續強，偉詮電出貨動能可一路延續至第 3 季；手機部分，今年開始切入中系手機大廠供應鏈，第 2 季出貨以手機充電器為主，預計第 3 季開始出貨給手機，出貨量也可望進一步放大。

偉詮電去年 USB PD 出貨顆數約 6000 萬顆，今年除受惠筆電、遊戲機需求帶動，加上新切入手機供應鏈貢獻，法人估，偉詮電全年出貨將挑戰 1 億顆，年增 66%。

隨著歐美聖誕節將在下半年來臨，偉詮電消費性 MCU 出貨也回到旺季水準，自 6 月起回溫，產品應用涵蓋玩具、家電產品，有助第 3 季營收持續成長，估再優於第 2 季，前 3 季營收呈現逐季走揚。