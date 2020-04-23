偉詮電USB PD供貨中系手機大廠+Switch急加單 訂單已排到7月

IC 設計廠偉詮電 (2436-TW) USB PD 出貨報捷，第 2 季開始供貨中系手機大廠，加上筆電、任天堂 Switch 急拉貨，訂單已排到 7 月，單季出貨量大幅增加，法人估，偉詮電第 2 季營收可望季增 3 成，上半年營收將轉成正成長。

偉詮電第 1 季營收下滑平淡，不過 3 月起隨著中國各地陸續復工，加上原本首季遞延的訂單陸續出貨，單月營收創 8 個月高。

偉詮電目前 USB PD 營收比重約 30 至 35%，先前出貨產品以筆電、任天堂 Switch 為主，手機則供應某美系品牌廠充電器，今年起開始打進中國手機一線大廠，提供充電器、手機本體，第 2 季起開始放量出貨，而偉詮電對 USB PD 產品布局積極，打進中國指標大廠意義相當濃厚，也為未來出貨增添想像空間。

除新手機客戶，近期任天堂宣布將擴充 Switch 產量，以緩解強勁的市場需求，更強化偉詮電的 USB PD 訂單表現，訂單已排隊到 7 月，偉詮電第 2 季 USB PD 出貨量將達 2000 萬顆以上，較過往單季 1500 萬顆增加 3 成，全年出貨將遠超過去年全年 6000 萬顆水準。

MCU 方面，偉詮電表示，智能風扇馬達及額溫槍第 2 季客戶也加速回補庫存，出貨較首季增溫，可望帶動營收成長，法人認為，偉詮電第 2 季營收可望較上季與去年同期成長，上半年營收也將轉為正成長。