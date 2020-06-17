〈台股盤後〉電子熄火傳、金撐盤 11500點關卡有驚無險

美股周二大漲，激勵台股今 (17) 日早盤攻高衝上 11550 點，不過，受到美股期貨電子盤走跌影響，隨後獲利了結賣壓出籠，指數下殺翻黑，一度跌破 11500 點關卡，在電子三雄同步走疲下，僅靠台塑四寶與金融權值股撐盤，午盤後再站回平盤之上，走勢震盪，終場上漲 22.95 點，收在 11534.59 點，成交量 1740.84 億元。

台股上市族群中，除油燃、食品、光電、資服、運輸、其他電子、水泥、玻璃、機電、電通、營建指數收黑外，其餘均收紅，其中又以生醫族群表現最強勢、大漲 3.45%，其次為紡織族群，表現最弱勢的為油燃指數，跌幅 1.6%。

櫃買指數上漲 1.18 點，收在 155.75 點，成交量 535.6 億元。上櫃族群方面，除半導體、遊戲、文創、電通、化工、電子、資服、機械指數收黑外，其餘均收紅，生醫族群同樣表現最強勢，大漲 4.87%。

電子三雄方面，台積電開高後，維持平盤附近震盪，終場以平盤 315 元作收，失守 10 日線；股王大立光表現弱勢，早盤開高後震盪走低，盤中下跌 0.83%，收在 4160 元；鴻海同樣早盤開高後，維持平盤上下震盪走勢，終場下跌 0.25%，守穩 5 日線之上。

由於北京疫情擴散，引發市場憂心疫情二次爆發，生醫族群今日持續成為盤面焦點，合一連續 2 日攻上漲停，委買單高掛 1.7 萬張；寶齡富錦、懷特、中化、永日、杏輝、合世、台微體、太景 - KY 均都亮燈漲停，生達、杏國大漲 8%，健喬、大學光、五鼎、醣聯強漲逾 5%。

印刷電路族群表現強勢，寶得利亮燈漲停，嘉聯益、志聖漲幅逾 4%，華通、合正、競國、建榮表現也都不俗。

法人指出，台股資金近期在電子股漲多時，就會轉向傳產族群，對台股續攻造成壓力，加上下週適逢端午連假，觀望氣氛濃厚，不過，目前台股多頭格局仍未變，預期連假結束後，指數可望有再表現的機會。