三大法人大買超 外資連7買元大台灣50反1同步避險

台股指數今 (16) 日大漲 205.38 點，終場收在 11511.64 點，一口氣收復 5 日線、10 日線，成交值略放大至 1803.96 億元，三大法人同步買超共 200 億元，為兩周來最大量，其中，外資在集中市場再度回頭買超 185 億元，助長行情熱度；不過，可留意到外資 3 月以來首見連 7 買元大台灣 50 反 1，顯示積極買股的同時，也持續進行避險。

事實上，即便二次疫情不確定性升溫，國際熱錢仍積極匯入尋找股市投資機會，外資自 6 月以來僅在昨日出現賣超，今日再度回頭買超後，同時連買第 7 日元大台灣 50 反 1，反映避險需求不弱。

三大法人今日合計買超 200 億元，其中外資轉為買超 185 億元，投信買超 6.98 億元，呈現連 2 買，自營商也回頭轉買，買超 8.05 億元。

觀察今日外資買超前 10 大標的，以元大台灣 50 反 1 近 4.7 萬張最多，其次為台積電 1.5 萬張、玉山金逾 1.1 萬張，鴻海和華邦電均超過 9000 張，新光金超過 8000 張，欣興逾 6000 張，國泰金 5500 張，聯強和合庫金近 5000 張。

而外資賣超前 10 大標的依序有富邦 VIX 超過 7 萬張，聯電 1.3 萬張，群創 1.2 萬張，元大金超過 5000 張，中信金 4000 餘張，金寶、台塑、景碩、國光生和光寶科均超過 3000 張。

投信方面，買超前 10 大標的有榮成達 3600 張，國泰金和緯創均超過 2000 張，精元近 2000 張，正隆和英業達超過 1500 張，南帝、仁寶和光寶科均逾 1400 張，南茂則有 1300 張。

而投信賣超前 10 大標的分別為華航近 4000 張，第一金 3600 餘張，群益證近 2000 張，元太、GIS-KY 和神達均超過 1300 張，欣興逾 1200 張，景碩、華新和中石化均達 700 張之多。

統一投顧表示，目前大盤均線多頭排列，尤其季線高角度揚升，對多方有強勁的支撐作用，中多格局持續，考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，多方控盤無虞。