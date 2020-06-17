庫存水位持續墊高 NOR Flash價格Q3恐轉跌

研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 最新調查，NOR Flash 市場今年初起，由於客戶端庫存偏低，加上憂心疫情造成斷鏈危機而拉貨，帶動價格漲勢持續至第 2 季，不過，買方庫存已達一定水位，加上終端消費力道無法立即復甦，NOR Flash 第 3 季價格恐轉跌。

TrendForce 指出，第 1 季 NOR Flash 均價約有 5% 漲幅，第 2 季漲幅擴大，漲幅約 10-20%，而由於買方庫存水位已達到相對滿足階段，各國雖陸續重啟經濟活動，但終端消費力道無法立即復甦，NOR Flash 後續價格走勢不容樂觀，預估 NOR Flash 第 3 季報價將轉跌。

TrendForce 並指出，NOR Flash 與 SLC Flash 價格長期以來具高度連動性，觀察 SLC NAND 供需，消費類相關需求 4 月後轉弱，另一主要需求網通產品，雖受惠中國持續積極布建 5G，原先訂單能見度已達第 3 季。

不過，由於歐美建設時程已延宕，加上美國進一步對華為實施制裁，將烽火科技列入貿易禁制清單，並從 6 月 5 日起生效，初期雖有庫存支應，但對第 4 季增添變數。TrendForce 預估，第 3 季 SLC NAND 價格恐轉為小跌，第 4 季因需求缺乏支撐力道，價格跌幅恐擴大。

觀察 NOR Flash 營收市占前三名公司，旺宏 (2337-TW) 市占第一，製程上在業界相對領先，目前採 55nm 製程生產，月產能約在 20K，NOR Flash 產品線完整，尤其看中未來 5G 基地台商機，512Mb 的 NOR Flash 將是旺宏生產的主要產品之一，為產業中少數提供大容量解決方案。

華邦電 (2344-TW) 排名第二，緊追在後，目前採用 58/90nm 製程，每月產能約 18K。排名第三為中國兆易創新，近幾年無論在產品品質與產出量方面都有明顯躍進，甚至拿下蘋果 AirPods 訂單，研發實力獲肯定，月產能約 9K，分別在中芯與華力微投片生產。

值得注意的是，兆易創新集團旗下還包含長鑫存儲 (CXMT)，意味著兆易創新集團同時握有中國 NOR Flash 與 DRAM 的自主研發能力，扮演中國半導體發展的重要角色。