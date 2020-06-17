〈金融科技座談〉金融科技發展路徑圖8月出爐 擬定四大重點業務

金管會主委黃天牧今 (17) 日召集金融科技業者座談，金管會正擬定「金融科技發展路徑圖」，預計 8 月出爐，將有建立金融創新的差異化管理機制；導入監理科技即時監控；推動電支電票管理法制整合；推動開放銀行第二、三階段作業等四大重點業務。

金管會綜合規劃處處長林志吉表示，我金融科技推動策略有五大面向，分別如下：

一、法規面：建構友善金融科技發展與創新的環境

金融科技創新實驗機制部分，申請案已核准 7 件、駁回 2 件、業者自行撤回 2 件、還有 2 件申請案尚在審查中。而業務試辦機制部分，已經核准 7 件銀行業務試辦、核准 5 件保險業務試辦，還有 2 家申請證期業務試辦。

不僅如此，金管會就開放銀行、純網銀、證券型貸幣發行 (STO) 業務、自動化投資顧問業務等法規積極鬆綁，以鼓勵金融科技創新發展。

二、人才面：推動員工轉型及系統性培育人才

因應金融科技發展，金融業年度預算編列一定金融以支應員工轉型、訓練所需經費；並於 2016-2018 年提列特別盈餘公積可以擴大運用範圍至培訓人才。

三、資金面：採多元投融籌資政策

為引導金融資源挹注金融科技產業發展，金管會推動多項投融籌資政策，包括：放寬金融業可以百分百轉投資金融科技業、獎勵本國銀行辦理新創產業放款、推動本國銀行加強辦理中小企業放款、調降信保手續費、創櫃板及群募平台。

四、基礎建設面：完善金融科技發展基礎環境

建立金融科技創新園區提供新創團隊初期營運的資源，如數位沙盒、企業實驗室、監理門診等，並與產學研合作，加強國際鏈結，目前已有 43 家新創團隊進駐園區，包含 6 家國際新創團隊。此外，連續 2 年辦理台北金融科技展，展現台灣金融科技實力，協助業者拓展商機與交流。

五、國際合作面：推動金融科技創新交流合作

主要是完備行動及電子支付基礎設施、導入雲端運算服務、建置數位監理環境、金融資安行動方案等，其中，金融資安行動方案也預計將在 8 月出爐，以四年為期分階段推動，並因應國內外資安情勢滾動式檢討，會從強化資安監理、深化資安治理、精實金融韌性、發揮資安聯防等四大策略來奠定資安基礎、完善網路資安防護機制。

已發展金融科技策略除了上述五大面向，金管會還正擬定「金融科技發展路徑圖」，就共通性問題尋求解決分案、強化金融科技創新園區功能及提供業者發展誘因為發展方向，要達到此三大方向，金管會訂定了「建立金融創新的差異化管理機制；導入監理科技即時監控；推動電支電票管理法制整合；推動開放銀行第二、三階段作業」等四大重點業務。