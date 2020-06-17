士林150億案量 撐起台北買盤半邊天

「台北推案熱從去年北投，一路燒進蛋黃區士林。」市場資料顯示，北台北新開案越推越蛋黃，接棒去年北投熱度，士林在今年第二季躍居台北房市熱區，新推預售案包括中山北路五段水岸首排總銷 30 億的「全陽豐會」，和承德路上的「圓山帝寶」、基河路上的「陽明大苑」等 3 大案同步登場，撐起下半年台北房市半邊天。

▲北台北去年推案重點在北投關渡，今年往蛋黃區推進，士林中山北路與承德路最近登場 3 大案總計 150 億，炒熱區域買氣，圖為中山北路五段士林最核心區段。

根據最新士林實價登錄資料分析，豪宅聚集的士林官邸特區，去年轉手行情約在 150 萬元間，福志路福林國小旁的宏盛陽明，最高單價 128 萬。今年登場的士林 3 大案都開價都有三位數基本盤，地段各勝擅場。600 坪基地的「圓山帝寶」在承德路劍潭站生活圈，鄰近表演藝術中心與士林夜市機能的「陽明大苑」在承德路北士商一帶，位處北投士林科學園區頭，消費機能同樣依賴士林夜市。基地面積 614 坪的「全陽豐會」則以「中山北路門牌唯一水岸地段」為貴，與「宏盛陽明」同街廓，地段底氣有豪宅成屋案支撐，生活圈範疇涵蓋士林站中正路商圈、芝山岩與天母 SOGO、天母高島屋、美日僑學校商圈，開發商全陽建設以「天母門戶，士林之眼」定調該案地段價值。

甲桂林廣告陳衍豪總經理表示，中山北路與仁愛、敦化並列台北 3 大林蔭大道，從一段雙子星計劃、二段晶華酒店南西百貨商圈、三至四段有最美林蔭道和圓山飯店花博公園、四段台北表演藝術中心、五段士林官邸豪宅圈與雙溪水岸串接天母商圈、六至七段天母商圈，「中山北路每一段都有價值支撐，『全陽豐會』所在的五段，除了是士林天母 2 大商圈的重疊區外，更是全長 9.4 公里的中山北路，唯一與雙溪交會的稀有水岸地段。」由士林天母在地第一品牌全陽建設，與紅樹林水岸豪宅推手甲桂林，強強聯手所推出的「全陽豐會」，規劃兩棟 18 層樓高 SRC 結構水岸地標，搭載 EDS 制震壁，抗震係數 0.28g 可抗 6 級強震，格局規劃為 A 棟 3 併 54、52、49 坪，B 棟 4 併 41、42、33 坪，公設比 31.24%，6 月正式登場，全案 103 戶，全案尚未公開即創潛銷三成熱度，未演先轟動。