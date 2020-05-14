特力Q1獲利連兩季衰退 看好零售事業可回溫

特力 (2908-TW) 公布第一季財報，由於新冠病毒疫情衝擊營收下滑，單季稅後純益 1.22 億元，年減 31.48%，每股純益 0.25 元，連 2 季衰退，並創 2010 年來同期新低。特力強調，台灣零售事業可望逐步回溫，而貿易事業正強化南向供應採購，加強防疫品貿易網路，穩定成長可期。

特力表示，即便貿易事業和台灣零售體系受到疫情衝擊，但仍積極調整自身產品結構並強化財務體質，以緩和疫情對營運的衝擊。

特力台灣零售事業第一季營收為 40.9 億元，年減 3.9%，特力直言，整體零售環境仍面臨著嚴峻的挑戰，不過，線上銷售繼增近 30%，反映宅經濟帶動特力家購物網買氣，緩和部分衝擊，而隨著疫情逐漸趨緩，零售業績可望逐步回溫。

展望後市，特力認為，全球經濟環境仍存在高度不確定性，貿易事業除持續深化南進供應鏈、落實採購地區多元布局外，隨著全球防疫機制陸續啟動，相關防疫產品需求大增，已特別成立防疫產品的專責單位，期運用強大的貿易網路滿足海外客戶強烈需求，後續出貨將使貿易事業體業績持續穩定成長。

特力第一季合併營收 92.16 億元，年減 6.7%，其中，第一季貿易營收 47.5 億元，年減 4.2%，占整體營收比重 52%，零售營收 41.5 億元，占營收比重 45%；營業毛利 24.7 億元，年減 12.2%，毛利率 26.8%，年減 1.67 個百分點，營業利益 2.11 億元，年減 32.33%，營業利益率 2.29%，年減 0.87 個百分點。