台股站回11500點關卡 三大法人聯手買超199.9億元

台股今 (16) 日由蘋概三王領軍上攻，電子、金融、傳產齊揚，推升指數大漲 205 點，一舉收復 11400、11500 點及 5 日線、10 日線關卡，終場收在 11511 點，三大法人今日同站買方，合計買超 199.9 億元。

統計三大法人賣買超情形，外資昨日賣超 169 億元後，今日又轉為買超 184.83 億元；投信則持續買超 6.98 億元；自營商同步轉買超 8.05 億元，三大法人合計買超 199.9 億元。

觀察權值股表現，台積電股價回神，終場上漲 1.8%，來到 315 元；大立光及鴻海皆上漲 1.8%，分別收在 4195 元、78.4 元。其他權值股同步展開反攻，統一、國巨大漲近 4%；聯發科、日月光投控勁揚近 3%；台塑四寶也都在盤面上表現。

光學鏡頭廠也全面大漲，佳凌、今國光及玉晶光亮燈漲停，先進光漲近半根停板，新鉅科漲逾 3%，亞光和聯一光漲超過 2%。

PCB 廠金像電獲得法人認錯回補，重啟多頭趨勢，今日股價漲停鎖住，其他 PCB 族群也表現不錯，如台光電漲逾 6%；聯茂、南電漲約 5%；台燿近 4%；嘉聯益、台郡、欣興、楠梓電及瀚宇博漲逾 2%；臻鼎 - KY、金居、健鼎及台虹則上漲 1-2%。

造紙類股也延續強勢表現，士紙連拉 2 根漲停，今日收在 55.8 元；華紙也上漲逾 5%；寶隆大漲 8.4%、永豐餘漲 2.1%。由於漿價報價止跌，加上士紙資產題材發酵助攻，造紙族群短期補漲意味濃厚。

生技類股方面，合一糖尿病足潰瘍新藥解盲過關，今日開盤跳空漲停 189.5 元，中天集團也鎖在漲停 43.45 元，帶動生技相關個股揚升，基亞、合世、永日、ABC - KY 皆亮燈漲停。