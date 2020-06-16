〈貴金屬盤後〉新冠疫情復燃 黃金恐又遭市場拋售求現

由於新冠病毒確診病例增加帶來恐懼，引發全球股市走低，然而週一 (15 日) 交易，黃金期貨價格卻收低，未能在美元下跌或全球股市下跌中找到支撐力。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，因中國封鎖北京部分地區的消息，激起歐洲黃金市場一夜間拋售，「黃金部位的資金趕緊獲利了結」且「追加保證金的要求迫使拋售部分倉位」。

他認為，美國週一黃金跌勢可能也因為擔心 COVID-19 復燃，而「拋售黃金籌措現金。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 10.10 美元或約 0.6%，收每盎司 1727.20 美元。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 8 美分或 0.5%，收每盎司 17.399 美元。

交易最活躍的黃金契約價格上週收漲 3.2%，白銀則幾乎持平。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「如今，比起避險方面的狀況，經濟不景氣削弱消費者對貴金屬的需求而導致的悲觀前景似乎更是交易者的關切重點。」

一些市場參與者表示，黃金走跌可能示意投資者對疫情的不安，但美元卻沒有像今年 3 月金融市場大潰敗時上漲，這可能示意華爾街風險胃口明顯惡化的趨勢只是暫時現象。

XM 高階分析師 Raffi Boyadjian 週一研究報告指出，「美元似乎失去一些動力，這可能表明現在去化風險的走勢只是市場暫時的不安。」

黃金期貨收盤時，ICE 美元指數下跌 0.5％至 96.806。

報告顯示，紐約州商業活動在經歷 2 個月創紀錄萎縮後，6 月終於趨於穩定。此消息可能也對貴金屬構成阻力。帝國商業景氣指數上升 48 個基點至 -0.2，貼近 0 意味著景氣穩定。根據 Econoday 調查，經濟學家先前估計該數據為 -30。

市場參與者已經注意到，新冠肺炎確診人數又開始增加，中國病例人數增加更是令人憂心忡忡，因為中國是該病毒首發的國家，以及美國感染人數增加，全球股市週一多數收低，黃金收盤時，美股走勢錯綜，因疫情復燃的跡象使大眾擔心重啟經濟的步伐可能暫停或反轉。

Wright 表示，「我理解大眾對第二波疫情的擔心，但我認為返回 3 月那種封鎖關閉模式的可能性接近於 0，美國大眾不會二度容忍個人失去自由以及經濟崩潰的可能性。」

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