北韓承認炸毀兩韓聯絡辦公室 青瓦台急開國安會

北韓官媒在週二 (16 日) 傍晚發布消息，表示開城工業區的兩韓聯絡辦公室已被炸毀，受此事件影響，南韓政府也緊急召開國安會議。

根據《韓聯社》週二 (16 日) 下午的最新報導，北韓官媒《朝鮮中央廣播電台》，以罕見的速度在同日下午 4 點 50 分，報導了開城工業區的兩韓聯絡辦公室，在下午 2 點 50 分已被炸毀。

開城工業區的兩韓聯絡辦公室在 6 月 16 日下午遭炸毀 (圖片：AFP)

該則報導指稱，北韓當局為了迎合民意，要讓南韓方面付出應有代價。繼日前切斷南北韓的所有聯絡通訊管道後，北韓再度採取激烈手段，炸毀開城的兩韓聯絡辦公室。

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正，日前對於脫北者團體在兩韓邊境空飄批評北韓體制的傳單行為，公開表達不滿。也在 6 月 13 日的談話中提到，「在不久後，將會目睹南北韓聯絡辦公室消失無蹤的景象。」對炸毀大樓一事作出預告。

南韓青瓦台也對此事件作出緊急因應，預定要在當地時間 16 日下午 5 點緊急召開國家安全會議 (National Security Council，NSC)。但是並不確定南韓總統文在寅是否出席。

預估會中，將針對兩韓聯絡辦公室遭炸毀一事，就因應之道進行議論。

文在寅若是親臨主持國安會議，也將是他上任以來的第 9 次國安會議。而上次的會議召開，是在 2019 年的 3 月 4 日，當時是因為美國與北韓在越南河內的「川金二會」，就去核問題未能取得共識，雙方也未簽署任何文件。