瀚宇博取得嘉聯益2席董事 焦佑衡任副董

軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 今 (16) 日召開股東會並完成董事改選，瀚宇博 (5469-TW) 持有股權 24% ，今天改選中增加取得一席董事席次，共拿二席，瀚宇博董事長焦佑衡也將以法人代表身分，出任嘉聯益副董事長，而原任嘉聯益副董事長吳永輝則卸下職務，但仍為董事。

嘉聯益 2019 年營收 170.29 億元，毛利率 15.18%，年減 2.14 個百分點，稅後純益 4.11 億元，年減 48.68%，每股純益為 0.9 元，今年首季營收 26.87 億元，年減 25.77%，為連兩季營收年衰退，且第一季因產能利用率偏低，稅後虧損 3.51 億元，每股虧損 0.65 元。

嘉聯益今天股東會通過配發 0.2 元股票股利及 0.05 元現金，合計 0.25 元。

嘉聯益主管表示，第一季虧損主要來自能利用率偏低及防疫成本，第二季則因疫情造成筆電、平板的需求升高，形成營收回升，且在第三季的營運預估將優於第二季表現。

嘉聯益主管指出，5G 手機、平板、筆電等天線數量是 4G 手機一倍，高頻 LCP/MPI 價格高於原有 PI 軟板價格，嘉聯益 LCP 軟板技術領先，透過與國際大廠策略合作及佈局，引進新客戶，期許 5G 相關及高頻應用產品占營收提升至 5 成以上。