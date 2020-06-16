〈台股盤後〉放量大漲逾200點收復短期均線 季底結帳有效換手

在熱錢積極匯入下，大幅緩和市場對二次疫情發展的不安情緒，亞股今 (16) 日全面強彈，台股指數也大漲超過 200 點，一口氣收復 5 日線、10 日線，終場收在 11511.64 點，上漲 205.38 點，成交值略放大至 1804 億元，部分防疫相關族群部分拉回整理後，則有電子和傳產族群接棒補上，法人指出，資金效應熱絡程度高於預期，法人季底結帳有效換手，多頭格局強勢。

從細族群來看，造紙業者續強，士紙再度攻上漲停，榮成同樣亮漲停燈，華紙、寶隆漲逾半根停板，正隆和永豐餘漲逾 2%。

而光學鏡頭廠也全面大漲，佳凌、今國光和玉晶光亮漲停燈號，先進光漲近半根停板，新鉅科漲逾 3%，亞光和聯一光漲超過 2%。

由於穩懋透露接到更多 3D 感測元件代工訂單，再加上美國將修改禁令，允許美國公司與華為合作制定下一代 5G 網路標準，若華為基地台順利出貨，同樣有利穩懋後市，激勵砷化鎵族群同漲，穩懋、聯亞漲 4% 上下，宏捷科和全新也漲 3% 上下。

光纖族群再度出現補漲行情，聯鈞和光環漲半根停板，前鼎和華星光漲逾 3%。

紡織和相關原物料族群也出現少見的全面走揚態勢，南紡漲停，大東漲半根停板，怡華、東聯、力麗、中纖等均漲 4% 上下。

成衣相關業者同樣見到不錯表現，南緯、如興漲停，新紡漲超過 6%，儒鴻、聚陽漲 2% 上下。

橡膠業者走勢不俗，華豐漲停，泰豐漲 3%，厚生和南港漲 2%。

被動元件族群見到再次轉強，國巨漲逾 3%，帶動禾伸堂、華新科和信昌電漲逾 2.5%。

元大投顧指出，美股與台股關聯度高，而美股近期高檔震幅加大，加上外資終止連續買超、指數和季線乖離不小等因素，使盤面類股輪動機率高，建議投資人在操作面宜提高靈活度，並留意法人持股變化；而明日的台指期結算，動能宜增不宜減。

此外，本周美國將公布 5 月產銷數據，應關注回升幅度是否優於預期。